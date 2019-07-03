Super Classico الكوبا: البرازيل والارجنتين بث مباشر يلا شوت Goal مشاهدة مباراة الارجنتين بث مباشر...

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الارجنتين والبرازيل بث مباشر يوتيوب، البرازيل والارجنتين بث مباشر كورة اونلاين، فيما كشف تيتي أنه في غاية الحماس بسبب اقتراب بدء مباراة الارجنتين، مما جعله لا يستطيع النوم بمقدار كافي، وبالرغم من أنه ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة يحلم بتحقيق لقب قاري على مستوى أمريكا الجنوبية، فلن نستطيع إيقافه، ولكن يمكننا تجنب مخاطره عن طريق العمل الجماعي والذي يعتمد عليه منتخب يلا شوت الأرجنتين.

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مشاهدة مباراة البرازيل الان يلا لايف، ويسعى منتخب البرازيل تحقيق الفوز في النسخة الحالية من مباريات كوبا أمريكا بث مباشر،بعد أن هُزمت عام منذ خمس سنوات بسبعة أهداف مقابل هدف واحد أمام المنتخب الألماني، سعيًا منهم في عدم تكرار هذا السيناريو مرة أخرى.

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فيما قال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين بخصوص ميسي، أن الفريق اعتاد أن يقوم أفضل لاعب بالمنتخب الأرجنتيني بتسجيل ثلاثة أهداف في كل مباراة ومراوغة كافة اللاعبين باستحواذه على الكرة، وعلى الرغم من ضعف أدائه دون أسباب واضحة، إلا أنه ما زال الأفضل بالنسبة للاعبين والجمهور الذي يملأ المُدرجات.

ويلعب أجويرو ضمن التشكيل الأساسي للفريق في ليلة كروية أكثر من رائعة، خصوصًا أن بإمكانهم التأهل ولكن إذا قدموا أداءً يُضاهي أداء البرازيل.

تشكيل البرازيل: أليسون، ألفيز، سيلفا، ماركينيوس، ساندرو، آرثور، كاسيميرو، كوتينيو، إيفرتون، جيسوس، فيرمينو.

تشكيل الأرجنتين: آرماني، فويث، بيزيلا، أوتاميندي، تاجليافيكو، دي بول، باريديس، أكونيا، ميسي، مارتينيز، أجويرو.

نصف ساعة تفصلنا على مباراة التشويق، فعلى الرغم من تأخُر موعدها قليلاً، إلا أن السهر هو ما يسيطر على عشاق الساحرة المستديرة ترقبًا مباراة البرازيل والارجنتين كورة اون لاين.

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