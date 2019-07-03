يلا شوت بث مباشر مباراة البرازيل والأرجنتين| kora star مشاهدة البرازيل ضد الأرجنتين Brazil vs...

بث مباشر مباراه البرازيل والارجنتين في نصف نهائي بطوله كوبا امريكا 2019 منتخب البرازيل صاحب الارض واجهه بعض الصعوبات في دور المجموعات لكنه استطاع احتاج قمه المجموعه برصيد سبع نقاط وفي دور الثمانيه واجهه منتخب باراجواي وكان يخرج صاحب الارض من البطوله لولا ضربات الجزاء التي استطاعت ان تحسم المباراه لصالح البرازيل يغيب عن منتخب البرازيل النجم العالمي نيمار اما منتخب الارجنتين يسعدك ثاني المجموعه خلف منتخب كولومبيا برصيد 4 نقاط فقط وقد واجه منتخب الارجنتين في دور الثمانيه منتخب فنزويلا واستطاع الارجنتين ان يفوز بهدفين نظيفين يصعد الى دور الاربعه لمقابله البرازيل اليوم.

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مشاهده مباراه البرازيل والارجنتين بث مباشر على قنوات بي ان سبورت ماكس 3 بي ان سبورت ماكس 4 على ملعب جوقير نادر ما جاليس و المباراه سوف تبدا في تمام الساعه الثانيه والنصف قبل الفجر بتوقيت مصر الثالثه والنصف صباحا بتوقيت السعوديه والعراق وقطر الرابعه والنصف صباحا بتوقيت الامارات الواحده والنصف صباحا بتوقيت الجزائر.

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رابط البث المباشر لمباراة البرازيل و الأرجنتين

تشكيل البرازيل:

أليسون بيكر، داني ألفيس، تياجو سيلفا، ماركينيوس، أليكس ساندرو، آرثر ميلو، كاسيميرو، جابريل جيسوس، كوتينيو، إيفرتون، فيرمينو.

تشكيل الارجنتين

أرماني، فويث، بيزيلا، أوتامندي، تاجليافيكو، دي بول، باريديس، أكونيا، ميسي، مارتينيز، أجويرو.

أخرمباراة كانت قد جمعت بين البرازيل و الارجنتين انتهت بفوز البرازيل بهدف مقابل لاشيء.

يعلق على مباراة اليوم البرازيل ضد الارجنتين فى نصف بطولة كوبا امريكا حفيظ دراجي – عصام الشوالي