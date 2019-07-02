بث مباشر مباراة تونس وموريتانيا كورة ستار Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر كورة لايف كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر تونس beIN يوتيوب بجودات متعددة، في آخر أيام دور المجموعات من بطولة الأمم الافريقية توتال مصر 2019 يتابع الملايين اليوم مباراة قوية وحاسمة ومنتظرة بين المنتخب التونسي ونظيره الموريتاني من أجل خطف بطاقة تأهل للدور الاقصائي الأول دور الستة عشر، ويحاول نسور قرطاج في مصالحة جماهيرهم في هذه المباراة بعد تعادلين مخيبين للآمال أمام المنتخب الأنجولي ثم مالي.

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رابط مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر يلا شوت بث مباشر تونس Kora star كورة ستار بث مباشر تونس وموريتانيا كورة اون لاين تونس بث مباشر كورة 7sry بلس، وتنطلق المباراة في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويحتاج المنتخب التونسي لتنشيط الجانب الهجومي الذي يعاني على مستوى صناعة الأهداف في اللقائين السابقين وهو ما اعترف به آلان جريس المدير الفني لتونس مؤكدا معاناة المنتخب على صعيد حراسة المرمى أيضا والتي أسفرت عن تلقي هدف التعادل أمام مالي بخطأ من حارسه في اخراج الكرة.

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يلا شوت تونس بث مباشر، kora live بث مباشر مباراة تونس اليوم كورة اون لاين بث مباشر تونس وموريتانيا كورة ستار تونس بث مباشر رابط مشاهدة مباراة تونس اليوم كورة لايف يوتيوب، أكمل جريس حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أن الفوز الليلة أمر حتمي لتجنب الخروج المبكر من مرحلة المجموعات، وتابع أنه سيحدث بعض التغييرات ولكنه لن يكون مُطالبا باشراك كافة اللاعبين فهو يوظفهم طبقا لخطة اللقاء التي يعدها وأنهم قد قطعوا شوطا كبيرا في تجهيز اللاعبين الذين خاضوا مبارتي الجولة الأولى والثانية وازالة الضغوط من عليهم.

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