رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة الأهم تقترب من الريال وتسريح 5 لاعبين في الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة الأهم تقترب من الريال وتسريح 5 لاعبين في الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب فان دي بيك نجم آياكس من الإنضمام للملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم ريال مدريد مطلوب في آرسنال

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن آرسنال الإنجليزي يفاوض ريال مدريد بشكل جدي لضم نجمه لوكاس فاسكيز لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.

وأكدت التقارير موافقة إدارة الملكي على فاسكيز إلى آرسنال مقابل 30 مليون يورو فقط.

وأشارت التقارير إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي كان يأمل في الحصول علي 40 مليون يورو للتخلص من فاسكيز الذي تألق كثيراً في ريال مدريد وخصوصاً تحت قيادة زيدان الأولى.

وكشفت التقارير بأن ريال مدريد يسعى للتخلص من عدد من لاعيبيه الموجودين في قائمه الراحلين في الميركاتو الصيفي الحالي.

يذكر أن ريال مدريد استغنى عن نجم وسط الفريق ماركوس يورينتي لصالح أتلتيكو مدريد مقابل 40 مليون يورو.

- نجم آياكس يقترب من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني جدد اتصالاته مع مسئولي آياكس أمستردام الهولندي لضم دوني فان دي بيك نجم وسط آياكس في الصيف الحالي.

وأفادت الصحف الإسبانية بأن قيمة الصفقة قد تتراوح ما بين 55 إلى 60 مليون يورو إذا وافق آياكس على تفاوض الملكي مع دي بيك حول البنود الشخصية.

وأكدت الصحف الإسبانية أن الصفقة متوقفة على بيع الرباعي خيمس رودريجيز وماتيو كوفاسيتش وبورخا مايورال وثيو هيرنانديز رسميًا.

- اجتماع طارئ بين زيدان وإدارة الملكي من أجل بوجبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني يطمح في التعاقد مع لاعب من طراز النخبة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم هجوم الفريق قبل بداية الموسم الجديد وتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل في الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية نقلاً عن برنامج خوجونيس المذاع عبر فضائية لاسيكستا بأن زيدان الذي صنع تاريخا مع ريال مدريد كلاعب قبل أن يكون مديراً فنياً طلب من فلورنتينيو بيريز رئيس النادي التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد البرنامج الإسباني أن زيدان وفلورنتينو وخوسيه أنخيل سانشيز اجتمعوا بالفعل من أجل النقاش حول التعاقد مع بوجبا، حيث أن الصفقة ستتضمن رحيل العديد من اللاعبين من أجل التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بوجبا يعتبر الأولوية والصفقة الأهم لريال مدريد هذا الصيف، حيث يعتبره زيدان مهمًا جدًا لصفوف الميرينجي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد تعاقد هذا الصيف مع كلا من البرازيلي إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي والصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني والبلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي والفرنسي فيرلاند ميندي من أولمبيك ليون والبرازيلي رودريجو جويس من سانتوس والياباني تاكسافيكو كوبو من إف سي طوكيو.

- مبابي يبلغ باريس سان جيرمان برحيله

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أبلغ إدارة ناديه برغبته في الرحيل.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في اللعب لهم مرة أخرى وأنه لا يرغب في تجديد عقده وذلك بعد عامين قضاهما مع PSG.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مبابي كشف عن رغبته في الرحيل وأشارت إلى إن العائد المادي لن يؤثر على قراره مما يعني أنه قد يكون مستعدا لتخفيض راتبه السنوي من أجل رحيله لناد كبير في أوروبا مثل ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الملكي يعتبر من أكثر المهتمين بالتعاقد مع مبابي ولكن التعاقد معه هذا الصيف يبدو صعبا بعد إنفاق أكثر من 100 مليون يورو على صفقة البلجيكي إيدن هازارد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مبابي يتقاضى أكثر من 17 مليون يورو سنويا في PSG وقد ينخفض راتبه إذا انتقل لفريق مثل ريال مدريد أو ليفربول وكلاهما لن يستطيع منافسة باريس سان جرمان في الإغراءات المادية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عقد مبابي ينتهي في صيف 2022 إلا أنه يريد الرحيل قبل انتهاء عقده حيث أنه يرى مستقبله في مكان آخر.

- فينيسيوس : وصلت لأوروبا في الوقت المناسب ولست بديل رونالدو

صرح ‏ڤينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بأنه وصل أوروبا في الوقت المناسب وأكد أنه لن يكون خليفة الأسطورة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي.

وقال جونيور في تصريحات صحفية: "لا أعتقد بأنني سأكون بديلاً لكريستيانو رونالدو في ريال مدريد، رونالدو أسطورة الفريق وقدم أمور لا تصدق".

وأضاف: "زيدان يتحدث معي كثيراً ليخبرني بأن أعمل بجد لأتطور وألا أسمع كلام الآخرين عني".

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وتابع: "وصلت لأوروبا في الوقت المناسب، قدمت آداءً رائعاً في البرازيل وكان الوقت مناسباً لأنني بحاجة للتأقلم هنا".

واختتم فينيسيوس تصريحاته قائلاً : "مباريات الأبطال مختلفة عن أي شيء، يجب عليك أن تسيطر على المباراة بشكلٍ كامل".

- نجم آياكس يصدم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن​ ​دوني فان دي بيك​ نجم آياكس أمستردام الهولندي يقوم بدراسة مجموعة كبيرة من العروض التي تلقاها من كبار أندية أوروبا.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن دي بيك وصل إليه ما يقرب من ثمانية عروض مهمة على رأسها ​ريال مدريد​ و​توتنهام​ وإيفرتون لكن النجم الهولندي غير مقتنع بالانتقال إلى الملكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن آياكس يسعى لبيع دي بيك مقابل مبلغ يتراوح ما بين 50 و60 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن فان دي بيك يرغب في الرحيل عن آياكس فقط مع ضمان الحصول على مكان أساسي في الفريق.

- وكيله: جاريث بيل لن يرحل عن ريال مدريد

علق جوناثان بارنيت، وكيل أعمال النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، على مستقبل موكله، خلال الموسم المقبل.

وقال وكيل بيل في تصريحات صحفية: "اللاعب لا ينوي مغادرة ريال مدريد ومستعد لبدء الموسم المقبل بقوة ، فهو تحت تصرف زيدان".

الجدير بالذكر أن النجم الدولي الويلزي صار أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن صفوف النادي الملكي، خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، في ظل خروج اللاعب من حسابات مدربه زين الدين زيدان.

- هاينكس: كروس سيلعب دور مهم مع زيدان

شدد يوب هاينكس المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونيخ، على أهمية تواجد الألماني توني كروس ضمن خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد للموسم الجديد وعلى أن يستعيد اللاعب مستواه المعهود.

وقال هاينكس، في تصريحات صحفية: "كروس سيلعب دور مهم في ريال مدريد لبضعة سنوات أخرى، فزيدان سيحتاج اللاعبين أصحاب الخبرة، مثل كروس، أن يستعيدوا أفضل مستوياتهم".

وتابع حديثه: "يجب على الفريق أن يتماسك مع زيدان مرة أخرى، يجب أن يتم تصميم الأمر كله بانسجام مرة أخرى، وهذا ليس أمر سهل".

وكان زيدان قد عاد قبل نهاية الموسم الماضي الكارثي، وتم التعاقد حتى الآن مع 5 صفقات من بينها؛ رودريجو وإيدين هازارد نجم تشيلسي ولوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت.

- المذبحة الكبرى.. 5 لاعبين خارج ريال مدريد بأمر زيدان

يستعد عدد من اللاعبين لمغادرة نادي ريال مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما خرجوا من حسابات الجهاز الفني للفريق المدريدي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان خلال الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن هناك بعض اللاعبين على وشك مغادرة النادي الملكي.

وذكرت الصحيفية أنه بعد رحيل ماركوس يورنتي إلي أتليتكو ، و مفاوضات ريال مدريد ونابولي على صفقة خاميس رودريجيز، هناك 5 لاعبين يستعدون للرحيل عن قلعة "سانتياجو برنابيو" في القريب العاجل.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن راؤول دي توماس هو الأقرب لمغادرة ريال مدريد، موضحة أن وجهته المقبلة هي بنفيكا، وسيرحل في صفقة تبلغ قيمتها 20 مليون يورو، أيضًا ثيو هيرنانديز يستعد للإنتقال لصفوف ميلان مقابل 20 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن من اللاعبين المرشحين للرحيل عن الريال قريبًا ماتيو كوفاسيتش، لاعب الوسط الذي قضى الموسم الماضي معارًا في صفوف تشيلسي، بالإضافة للثنائي بورخا مايورال ومارتن أوديجارد، حيث الأول قريب من ريال سوسيداد، بينما يقترب الثاني من باير ليفركوزون الألماني.

- تقارير تنصح "سيبايوس" بالرحيل عن ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أنه لكي يلعب بالقميص الأبيض كما لعب في اليورو تحت 21 سنة، يجب أن يشعر النم الشاب داني سيبايوس بأنه لاعب مهم مرة أخرى، من يعلم ماذا يستطيع أن يظهره، وهذه هي المشكلة، وهي أن لا يوجد له مكان في ريال مدريد زيدان الحالي.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن سيبايوس يجلس على الدكة، وأحياناً يتم أستبعاده، لا يتطور، ولا يُظهر أي شيء، لديه الجودة، لكن القليل من الأهمية، ليلعب كما كان يلعب عندما كان في ريال بيتيس، يجب أن يكون لديه مدرب يهمس في أذنه: "ألعب كما تعلم كيف تلعب، أتخذ المخاطر".

إذا كنت في مكان سيبايوس، كنت سأوافق على الخروج على سبيل الأعارة ولأكثر من سنة، سأعود وأنا ناضج ومن الباب الكبير هذا الفتى يلعب بشكل جيد، لديه الشخصية و يعلم ماذا يفعل بالكرة، لكن في هذه اللحظة ليس له مكان في الفريق، كأساسي، وهو ما يحتاجه.

إذا ذهب سيبايوس إلى فريق آخر، انا متأكد من أنه سيستمر كلاعب دولي. لويس أنريكي بالفعل أعتَمَد عليه. الأن هو أمام فرصة ليصبح لاعب مهم لروبيرت مورينو، لكنه يجب أن ينافس كل أسبوع من المركز الأساسي، وليس من دكة البدلاء.

بالنسبة لي الموقف واضح، لكنني لست متأكد من نهاية القصة. لقد وَصَل و هو صغير جداً و حاول شيء معقّد جداً، لكن حان وقته. عليه ان يستمر في الأستمتاع بِسِحرُه أينما كان. أتمنى ان يختار بشكل جيّد. بالتوفيق في القرار و التهاني على اللقب الأوروبي!