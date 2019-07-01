Yalla Shoot: بث مباشر مباراة المغرب وجنوب افريقيا Kora لايف مُشاهدة المغرب وجنوب افريقيا يوتيوب بدون...

يلا شوت بث مباشر مباراة المغرب وجنوب افريقيا مشاهدة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر Kora Star بدون تقطيع، يخوض منتخب المغرب مباراة قوية جداً يسعى أن تكون في صالحه من أجل الحصول على العلامات الكاملة، مما يعمل على إسعاد الجماهير والمشجعين.

بث مباشر مباراة المغرب وجنوب افريقيا

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يلا شوت بدون تقطيع hd مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر لايف، تُقام المباراة على استاد السلام ضمن دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019 بالجولة الثالثة، وكافة المؤشرات تؤكد استمرار فوز المنتخب المغربي وتقديمه نتيجة إيجابية وفقًا لخطة قوية أعدّها المدير الفني للمنتخب، حتى يواصل تصدره للقائمة وزيادة رصيده عن 6 نقاط، بينما يبلغ رصيد منتخب جنوب أفريقيا ثلاث نقاط ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة.

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يلا شوت مباراة المغرب وجنوب افريقيا

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، عن التشكيل الرسمي لمباراة المغرب اليوم كورة ستار بدون تقطيع، وجاء كالآتي: حراسة المرمى: منير المحمدي، خط الدفاع: دا كوستا، مازراوي، سايس، أشرف حكيمي، خط الوسط: بوصوفة، بلهندة، كريم الأحمدي، نور الدين أمرابط، خط الهجوم: يوسف النصيري، حكيم زياش.

فيما أكد ستيوارت باكستر مدرب جنوب إفريقيا على تشكيل فريقه، وجاء كالآتي: حراسة المرمى: ويليامز، خط الدفاع: مخيزي – هالانتي – مخاوانزي – هالاتشاوايو، خط الوسط : مكوتجو – ثيمبا زواني – زونجو، خط الهجوم : ليبو موتيبا – سيريرو – بيرسي تاو.

فيما أوضح المدير الفني للمنتخب عن صعوبة اللقاء على الرغم من تمكن لاعبيه من إحراز أهداف النصر في المباراة الأولى والثانية، ومع ذلك سوف يبذل اللاعبون كل جهدهم في سبيل جعل الثلاث جولات في صالحهم والحفاظ على الصدارة مثلما فعلت مصر أمام أوغندا مساء أمس الأحد.

سننشر لكم رابط البث المباشر لموقع كورة جول مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا فور بدء الشوط الأول،، تابعونا.

بداية الشوط الأول.