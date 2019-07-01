كورة لايف live مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر bein sport يلا شوت للجوال ماتش المغرب...

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا يلا شوت bein sport max hd، حيث يلعب اليوم المغرب ضد جنوب افريقيا بدون تقطيع اليوم يوتيوب كورة اون لاين ستار لايف، في مباراة هامة للفريقين من أجل تحديد الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة التي تسمى مجموعة الموت في بطولة كاس الأمم الأفريقية المقامة في مصر من 21 يونيو حتي يوم 19 يوليو يوم المباراة النهائية للبطولة، مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر اون لاين.

مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر يلا شوت، تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة بتوقيت الرباط عاصمة المغرب، وسيكون على المنتخب المغربي لكرة القدم التعادل حتي يضمن صدارة المجموعة الرابعة، لكن هيرفي رينارد المدير الفني الفرنسي للمنتخب المغربي، اكد أن فريقه سيلعب من أجل الفوز فقط لاغير، وسنوفر لكم بث مباشر لمباراة المغيرب وجنوب افريقيا بث مباشر kora star.

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المغرب وجنوب افريقيا مباشر اليوم yalla shoot، وكان المنتخب المغربي قد حقق 6 نقاط بعد الفوز في المباراتين الذان لعبهما في البطولة على حساب ناميبيا وكوت ديفوار، ليتصدر المجموعة حتي الآن، بينما فاز منتخب جنوب افريقيا على ناميبيا بهدف نظيف المباراة الثانية وانهزم في المباراة الاولى على حساب كوت ديفوار بنفس النتيجة، ليحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وستكون مباراة اليوم مصيرية بالنسبه له، مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر اون لاين.

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