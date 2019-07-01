Now اون لاين: بث مباشر مباراة المغرب وجنوب إفريقيا كورة ستار youtube الاسطورة لايف المغرب وجنوب...

بث مباشر مباراة المغرب وجنوب افريقيا kora live الاسطورة يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر yalla shoot كورة ستار كورة اكسترا بدون تقطيع مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر رابط سريع، يتطلع منتخب أسود الأطلسي لتحقيق الفوز على منتخب البافانا بافانا بعدما تمكنوا من تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط كاملة من مباراتين، وقد واجه منتخب الأولاد صعوبة في أول مباراة له بعدما خسر من كود يفوار، وقد طالبت الاعبين الجماهير بدعمهم للخروج من هذه المرحلة الصعبة والصعود لمرحلة خروج المغلوب.

مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر

مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر yalla shoot رابط سريع يلا شوت مباراة المغرب وجنوب افريقيا الاسطورة livehd7 بث مباشر المغرب beIN، وتنطلق المباراة الساعة الخامسة بتوقيت العاصمة المغربية الرباط والساعة السادسة بتوقيت القاهرة، ويحتضن استاد السلام اللقاء بحضور جماهيري لمساندة المنتخب المغربي في مشواره بالبطولة، وتُنقل المباراة على قناة تايم سبورت المصرية وبي إن سبورت ماكس الأولى، وقد تم إسناد مهمة تعليق المباراة إلى يوسف سيف.

Advertisements

بث مباشر مباراة المغرب وجنوب افريقيا

بث مباشر مباراة جنوب افريقيا والمغرب كورة ستار kora online كورة أون لاين المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر yalla shoot،وقد أكد مدرب جنوب إفريقيا بأن المباراة صعبة على منتخب جنوب إفريقيا بسبب امتلاك منتخب المغرب لعناصر هامة بين صفوفه، كما أنه يتمتع بتنظيم جيد لكنهم عليهم الظهور بمستوى جيد أمامهم والحصول على الثلاث نقاط من أجل الصعود لدور الستة عشر من البطولة والمنافسة عليها، وقد أكد فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي أنه فخور بأداء المنتخب الوطني وما رآه من روح عالية لدى اللاعبين.

المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر

مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر، بث مباشر المغرب، بث مباشر جنوب افريقيا، يلا شوت مباراة جنوب افريقيا والمغرب، بث مباشر المغرب وجنوب افريقيا كورة ستار، الاسطورة بث مباشر المغرب، مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر، رابط مباراة جنوب افريقيا والمغرب بث مباشر بث مباشر مباراة المغرب وجنوب افريقيا، بث مباشر مباراة جنوب افريقيا والمغرب.

وتحدث رينارد “رونار” المدير الفني للمنتخب المغربي أسود الأطلسي أنه يتوجب عليهم المحافظة على ما قدموه في اللقائين الماضيين والانطلاقة الجيدة لهم في الكان الافريقي من أجل ذلك فيتوجب عليهم الفوز اليوم.