مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر يلا شوت حصري Yalla shoot كورة لايف اون لاين kora live...

مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر يلا شوت حصري Yalla shoot، حالة من القلق والتوتر تسيطر على جماهير وعشاق كرة القدم المغربية، وذلك بسبب مشاركة منتخب المغرب في بطولة أمم أفريقيا ٢٠١٩، ونحن اليوم الإثنين على موعد مع مباراة قوية ومليئة بالحماس بين منتخب المغرب ومنتخب جنوب أفريقيا، وذلك ضمن مباريات ختام دور المجموعات.

مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر

حيث تقع كلا من المغرب ومنتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الرابعة، وقد إستطاع المغرب تصدر المجموعة برصيد نقاط ٦ نقاط، أما منتخب جنوب أفريقيا فيقع في المركز الذي يليه برصيد ٣ نقاط، وقد توقع الخبراء الكروين بأننا سنشاهد مباراة غاية في الروعة بين الفريقين، وسنقوم من خلال مقالنا اليوم بالإعلان عن موعد المباراة وكافة التفاصيل الخاصة بها.

موعد مباراة المغرب وجنوب افريقيا اليوم

وقد تقرر أن يكون موعد مباراة فريق منتخب المغرب ضد فريق منتخب جنوب افريقيا اليوم الإثنين الموافق الأول من يوليو من عام 2019، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والسابعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات ومنافسات بطولة الامم الافريقية ٢٠١٩ .

وسيتم إقامة المباراة على ارض ملعب ستاد السلام بجمهورية مصر العربية، وذلك حيث أن مصر هي الدولة المنظمة البطولة ، كما تقرر أن تقوم قناة تايم سبورت الرياضية الأرضية ببث مباراة اليوم بين فريق المنتخب المغربي، وفريق منتخب جنوب افريقيا على الهواء مباشرة لجميع المتابعين من مختلف أنحاء الجمهورية و الوطن العربي.

مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا