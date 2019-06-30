مباراة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر كورة gool مباراة نيجيريا اليوم بث مباشر مباراة نيجيريا ومدغشقر يلا...

مباراة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر كورة جول مباراة نيجيريا اليوم ضد مدغشقر مباشر كورة اون لاين بث مباشر مباراة نيجيريا ومدغشقر يلا شوت أعلى جودة بدون تقطيع، حيث يخضو المنتخب النيجيري ثالث مواجهاته أمام منتخب مدغشقر مساء اليوم الأحد الوافق 30-6-2019 في مباراة هي الأقوى حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية.

مباراة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر

بث مباشر مباراة نيجيريا ومدغشقر، تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثاني لبطولات الأمم الأفريقية، حيث يسعى كل فريق إلى الفوز في تلك المباراة على الرغم من أنها ليست بالفارقة، خصوصًا أن لقب التأهل إلى الدور المقبل محسوم لفريق نيجيريا.

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كورة جول بث مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة نيجيريا بث مباشر ماتش نيجيريا ومدغشقر اليوم يوتيوب، فيما أكد المدير الفني لمنتخب مدغشقر، أن الفريق في مهمة تاريخية الليلة، من أجل تحقيق إنجاز كروي والسعي إلى التأهل أو على الأقل تحسين صورة المنتخب أمام باقي الفريق المُشاركة في بطولة الكان 2019.

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بث مباشر نيجيريا ومدغشقر يوتيوب كورة ستار، تشكيل منتخب مدغشقر، ميلفين أدريين- رومان ميتانير – باسكال رازاكانانتيناينا – توماس فونتين – جيروم مومبري – أنيسنت أبيل – إبراهيم أمادا – كارولوس أندرياماتسينورو – فانيفا إيما أندرياتسيما – لالينا نومينجاناهاري – ماركو إلايماهاريترا.

تشكيل نيجيريا: إزينوا – أوازيم – إيكونج – أولا أينا – جون أوبي ميكيل – بيتر إيتيبو – جون أوجو – أحمد موسى – إيجالو – صامويل كالو – بالوجن.

nigeria vs madagascar live kora star، ولكن كرة القدم لا تعرف إلا الحظوظ والمفاجآت، ففي حالة انتصار نيجيريا وهزيمة مدغشقر، سوف يحصل منتخب مدغشقر على النقاط إذا فاز منتخب بروندي اليوم أو على الأقل تعادل مع نظيره، كما يقام اللقاءان في نفس التوقيت إعملا بمبدأ تكافؤ مواعيد المباريات.

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