شاهد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة “مصر وأوغندا مباشر” اليوم الاحد 30-6-2019 تردد قناة...

شاهد اليوم القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وأوغندا مباشر والتي يواجه فيها منتخب الفراعنة اليوم الأحد نظيره منتخب أوغندا على ملعب استاد القاهرة الدولي،القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأوغندا مجاناً في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وفي موعد مباراة مصر القادمة يحرص المنتخب المصري المستضيف لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على تعزيز موقفه في البطولة وحصد ثلاث نقاط جديدة تضاف إلى رصيده، ويبحث عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي والمتابعين لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع اقتراب موعد مباراة مصر وأوغندا عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وهذا ما سنوضحه لكم في السطور التالية،قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأوغندا مجاناً فتابعونا..

كما يمكن مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر من هنا يلا شوت SaLaH بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر ..مباراة محمد صلاح ضد congo كورة لايف TIME BEIN رابط مباراة masr فى كاس افريقيا تابع ماتش مصر Go Egypt.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأوغندا مجانا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأوغندا مجانا وهي ما يزال يتساءل الكثير من متابعي بطولة كأس الأمم الأفريقية عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأوغندا القادمة والمقرر أن تقام اليوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري، وكانت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 قد انطلقت يوم الجمعة الماضية الموافق 21 يونيو بمباراة افتتاحية بين منتخب مصر وزيمبابوي واستطاع المنتخب المصري تحقيق أول فوز له في البطولة بهدف مقابل لا شيء، وكذلك استطاع منتخب الفراعنة الفوز على منتخب الكونغو بهدفين نظيفين وسوف تذاع مباراة مصر وأوغندا بث مباشر على قناة Time Sport وكذلك باقي مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية وتعتبر هي قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأوغندا مجاناً واليكم تردد قناة تايم سبورت المصرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر وأوغندا مجانا والتى من المقرر ان تنقل مباراة مصر اليوم مباشر كما تنقل قناة بي اوت كيو الرياضية المجانية مباراة مصر اليوم عبر شاشتها.

مباراة مصر وأوغندا بث مباشر يلا شوت جول live كاس الامم الافريقية ماتش منتخب Egypt اليوم ضد Congo بدون تقطيع محمد صلاح اساسي max كورة اون لاين

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأوغندا مجاناً

وهى تردد قناة تايم سبورت

Advertisements

القمر الصناعي النايل سات

التردد 11449

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

واليكم طريقة مشاهدة وتشغيل قناة Time Sport

كما يمكن من هنا مشاهدة قائمه جميع القنوات المفتوحة الناقلة مباريات كاس افريقيا مجانا

وستنقل كذا مجموعة قنوات ارينا سبورت مباراة مصر وأوغندا بث مباشر من خلال قناتها الثانية Arena Sport 2 مباشر

والجدير بالذكر ان القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا مباشر،هي إحدى مجموعة قنوات بي إن سبورت المشفرة وتحديداً ستتوفر مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر ،على beIN SPORTS MAX 2 HD AR، وقناة بي إن سبورت أش دي ماكس 2، وسيكون المعلق علي محمد علي هو معلق مباراة مصر وأوغندا اليوم.

موعد مشاهدة مباراة مصر وأوغندا

يواجه منتخب مصر اليوم الاحد الموافق 30 يونيو نظيره منتخب أوغندا ، على أن تقام المباراة اليوم فى الاوقات التالية:-

توقيت مشاهدة مباراة مصر وأوغندا اليوم 19:00 الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي 21:00 الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر المحلي 22:00 العاشرة مساء بتوقيت السعودية وقطر والعراق وسوريا 23:00 الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان

ترتيب مجموعة مصر الآن

ويدخل منتخب الفراعنة المباراة في المركز الأول بالمجموعة الأولى بعد الفوز بهدف على منتخب زيمبابوي، وبعدها استطاع منتخب أوغندا تصدر المجموعة بعد الفوز بهدفين مقابل لا شيء على منتخب الكونغو الديمقراطية، ثم فاز منتخب مصر على منتخب الكونغوا فى الجولة الثانية بهدفين نظيفين ويتصدر المجموعة الأولى وتضم المجموعة الأولى منتخبات مصر والكونغو وزيمبابوي وأوغندا، ويحتل منتخب أوغندا المركز الثاني ويليه منتخب زيمبابوي في المركز الثالث ثم الكونغو في المركز الأخير.

المنتخب المركز عدد النقاط مصر الاول 6 أوغندا الثانى 4 زيمبابوي الثالث 1 الكونغو الرابع 0

ويسعى منتخب الفراعنة للفوز في مباراته القادمة أمام منتخب أوغندا رفع رصيده إلى 9 نقاط كاملة و التأهل رسميًا للدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .