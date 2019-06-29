BeIn Livehd7: بث مباشر مباراة اوروجواي وبيرو يلا شوت بلس مباراة بيرو واوروجواي بث مباشر اليوم كورة...

بث مباشر مباراة اوروجواي وبيرو يلا شووت بلس رابط كورة ستار بدون تقطيع، حيث يواجد منتخب أوروجواي نظيره منتخب بيرو مساء اليوم السبت في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن يكون لقاء ناري يذاع على قناة Bein Sport HD Max 3 يجمع ما بين القوة والذكاء والمهارة وأصحاب الخبرة من بين لاعبي ومدير فني لكلا الفريقين.

بث مباشر مباراة اوروجواي وبيرو

مباراة اوروجواي وبيرو بث مباشر يلا شوت، حيث يصعب تحديد من الفائز في مباراة الليلة، لأن المنتخبين يضمان أفضل اللاعبين على الصعيد الرياضي، ويسعى كل منهما إلى إحراز نتيجة إيجابية في مباراة اليوم التي تقع ضمن دور ثمن النهائي بمباريات كوبا أمريكا والتي تنتهي يوم السادس من شهر يوليو المقبل على استضافة دولة البرازيل.

مشاهدة مباراة اوروجواي وبيرو بث مباشر

بث مباشر مباراة الارجنتين وبيرو كورة ستار kora star، فيما يخشى فريق أوروجواي مفاجآت المنتخب النظير له في مباراة الليلة التي يتابعها عشاق الساحرة المستديرة، ومع ذلك، فإن الفريق الأول يتسلح بمهارات عالية اكتسبها من تاريخه الكروي الكبير، ويعتمد أوسكار تاباريز مدرب الأوروجواي على خطة تشكيلية مُحكمة.

مباراة اوروجواي وبيرو يلا شوت

إذا انقطع البث اضغط هنا للتحديث

Advertisements

بث مباشر كورة اكسترا مباراة اوروجواي اليوم، بث مباشر اوروجواي ضد بيرو الاسطورة، رابط مباشر مباراة اوروجواي وبيرو، ماتش اوروجواي وبيرو يوتيوب بث مباشر، مباراة اوروجواي وبيرو كورة لايف، موقع يلا شوت بلس مباراة اوروجواي الآن، يلا شوت مباراة اوروجواي وبيرو مباشر bein live، مشاهدة مباراة اوروجواي وبيرو بث مباشر كورة اون لاين.

التشكيل المتوقع لأوروجواي ضد بيرو:

حراسة المرمى: موسليرا.

الدفاع: كاسيريس – جودين – خيمينيز – لاكسالت.

الوسط: نانديز – بينتانكور – توريرا.

الهجوم: لويس سواريز – كافانى – لوديرو.

ويسعى منتخب أوروجواي إلى حسم اللقب والوصول إلى النهائي، بالإضافة إلى الاستمرار على نهج الانتصارات التي يقدمها الفريق في كل مباراة منذ بداية البطولة.

بدية الشوط الأول من قليل من مباراة الاوروجواي بعد تغيير اللاعبين الملابس الخاصة بهم والنزول على ستاد الملعب في البرازيل.