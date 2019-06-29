حصري Kora: بث مباشر مباراة غانا والكاميرون اون لاين Yalla beIN يلا شوت بلس مشاهدة مباراة غانا...

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رابط مشاهدة مباراة غانا والكاميرون بث مباشر يلا شوت بث مباشر الكاميرون وغانا Kora star كورة ستار مشاهدة مباارة الكاميرون وغانا كورة اون لاين غانا والكاميرون بث مباشر كورة حصري، وبقيادة تحكيمية من الحكم الاثيوبي باملاك تيسيما الحكم الدولي والذي قاد نهائي دوري الأبطال 2018 والكونفدرالية 2019 تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة على استاد الاسماعيلية في المدينة الساحلية، بتعليق من رؤوف خليف على القناة الناقلة beIN MAX مع استديو تحليلي يضم كبار المحللين الكرويين العرب.

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وكانت الشكوك دائرة بقوة خلال الأيام الماضية حول مشاركة اللاعب أندريه أيوه نجم المنتخب الغاني في اللقاء وأكد مدربه أن يعاني من بعض الآلام ولكنه من المحتمل بقوة مشاركته في اللقاء