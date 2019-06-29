كورة لايف live مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر bein sport يلا شوت للجوال مباراة غانا ضد...

يلا شوت مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر بدون تقطيع yalla shoot، في كاس الأمم الأفريقية 2019، حيث يلتقي اليوم منتخبين من أقوى منتخبات القارة وأكثرهم عراقة في صراع على صدارة المجموعة بين غانا والكاميرون، المباراة تلعب في اليوم الأخير من المرحلة التانية من دور المجموعات بالمجموعة السادسة والأخيرة التي تضم إلي جانب كلاً من المنتخبين كلاً من منتخبي بنين غينيا، مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر كورة اون لاين.

مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر kora live، المباراة ستبدأ في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية،الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت جرينتش العالمي، وستكون المباراة مذاعة على قناة bein sport max، المشفرة وسيعلق عليها المعلق الرياضي رؤوف خليف، المباراة ستكون متابعة من كافة محبي كرة القدم الأفريقية، مشاهدة مباراة الكاميرون غانا يلا شوت مباشرة.

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مباراة غانا والكاميرون اون لاين بدون تقطيع، وكانت غانا قد تعادلت المباراة الأولى مع بنين بهدفين لكل فريق، فيما فازت الكاميرون على غينيا بهدفين دون رد، لتتصدر الكاميرون حامل لقب النسخة الماضية المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، فيما سيكون على غانا تعويض تعادل الجولة الماضية وتحقيق فوز في تلك المواجهة من أجل انعاش امالها في الصعود إلي الدور الثاني، مشاهدة مباراة غانا والكاميرون بث مباشر يلا شوت.

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