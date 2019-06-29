بث مباشر مباراة أنجولا وموريتانيا كورة ستار Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة انجولا وموريتانيا Kora...

بث مباشر مباراة أنجولا وموريتانيا كورة ستار Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة انجولا وموريتانيا بث مباشر موريتانيا وأنجولا كورة بوست كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر beIN بجودات متعددة، يتابع الجمهور التونسي ما ستؤول إليه نتيجة مباراة أنجولا وموريتانيا اليوم في الجولة الثانية للفريقين في المجموعة الخامسة والتي تتصدرها مالي برصيد 4 نقاط حيث يتوقف ترتيب المجموعة بشكل كبير وصراع التأهل ووداع البطولة على هذا اللقاء الهام بعد تعادل المنتخب التونسي بالأمس مع المنتخب المالي بهدف لكل فريق.

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رابط مشاهدة مباراة أنجولا وموريتانيا بث مباشر يلا شوت بث مباشر انجولا Kora star كورة ستار بث مباشر موريتانيا وأنجولا كورة اون لاين انجولا بث مباشر كورة حصري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة وهو نفس مباراة الأمس بين تونس ومالي على ملعب السويس الجديد، حيث سيتم نقلها كالمعتاد على قناة بي ان ماكس beIN MAX بتعليق المتميز الجزائري حفيظ دراجي، وتعد مشاركة المنتخب الموريتاني في هذه النسخة من البطولة الافريقية والمقامة في مصر هى الأولى تاريخيا.

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يلا شوت انجولا بث مباشر، kora live بث مباشر مباراة انجولا اليوم كورة اون لاين بث مباشر انجولا وموريتانيا كورة ستار انجولا بث مباشر رابط مشاهدة مباراة انجولا اليوم كورة لايف يوتيوب، وفي المباراة الأولى لموريتانيا أمام مالي خسرت برباعية مقابل هدف وهو ما تحدث عنه مديرهم الفني كورنتان مارتينيز مؤكدا استعداد لاعبيه لمباراة اليوم أمام انجولا وأن لقاء اليوم هو البداية الحقيقية في كأس الأمم لهم، وأن رهبة البداية هى سبب الهزيمة الثقيلة لكن منتخب أنجولا يعرفونه جيدا فقد خاضوا التصفيات أمامه

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