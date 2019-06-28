BeIn ماكس: مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت Maroc بث مباشر المغرب ضد ساحل العاج وبدء أول...

مباراة المغرب وساحل العاج بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع بث مباشر مشاهدة المغرب وكوت ديفوار اليوم ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، حيث يسعى منتخب المغرب إلى الفوز على نظيره في مباراة اليوم، وكذلك الحال بالنسبة لمنتخب كوت ديفوار.

مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر

كورة ستار Kora star مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر، تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المملكة، السادسة بتوقيت المملكة المغربية، حيث يستعد منتخب المغرب لمواجهة المنتخب الإيفواري على ملعب السلام.

بث مباشر المغرب ضد ساحل العاج

رابط مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر Regarder le match Maroc vs Cote d’ivoire كورة لايف، فقد أشار إبراهيم كمارا المدير الفني لمنتخب ساحل العاج، أن هدفهم الوصول إلى الأدوار النهائية من التوتال وليس فقط الفوز على أسود الأطلس، على الرغم من أن تلك المواجهة ستكون صعبة إلى حد كبير، لأن المنتخب المغربي يضم نخبة من أكثر لاعبي كرة القدم مهارة أمثال حكيم زياش ويوسف النصيري الذي أحرز هدفًا في المباراة الماضية.

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فيما كشف مدرّب كوت ديفوار نقاط القوة التي تقف في صالح فريق أسود الأطلس، أبرزها الاسقرار الفني والإداري، كما أن المباراة الخاصة بهم أمام ناميبيا في الجولة الأولى ليست مقياسًا للقوة الحقيقية الخاصة بهم، وسط ثقة عالية بفوز فريقه، خصوصًا بعد أن حقق الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

تم استبعاد كل من يوسف أيت بناصر، نبيل درار، مهدي بوربيعة، من هذا الماتش، وحل محلهم الثلاثي نصير مزراوي، كريم الأحمدي، يونس بلهندة.