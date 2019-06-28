Goal يوتيوب: مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر kora shoot يلا شوت حي اونلاين مباراة المغرب...

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم يلا شوت bein sport كورة لايف الاسطورة للجوال يوتيوب، تترقب الجماهير المغربية والعربية المواجهة الكبيرة التي تجمع بين منتخب المغرب وكوت ديفوار بث مباشر في كأس الامم الافريقية 2019 في لقاء حسم التأهل للدور المقبل من البطولة القارية بعد أن جمع كل فريق الثلاث نقاط من مباراتهم الماضية، نرصد رابط يلا شوت مباراة المغرب مباشر yalla shoot كورة ستار بدون تقطيع للمتابعين.

المغرب وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت بين سبورت، المغرب وكوت ديفوار كورة اون لاين، وتفوق أسود الاطلس على منتخب ناميبيا بشق الأنفس في الجولة الأولى بهدف نظيف في الوقت بدل الضائع، فيما تغلبت ساحل العاج على نظيره جنوب افريقيا بذان النتيجة، نعرض النقل الحي مشاهدة ماتش المغرب ضد كوت ديفوار يوتيوب سريع kora star عبر قناة bein sports max hd1 و time sport مع تغطية شاملة بالاستوديو التحليلي المميز.

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مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر kora live جول العرب، وسيستعيد منتخب المغرب جهود الثلاثي يونس بلهندة ونصير مزراوي ومروان داكوستا بعد تعافيهم من الإصابة، مع وجود شكوك حول إمكانية لحاق المهاجم خالد بوطيب بتشكيلة الفريق للسبب ذاته.

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وينطلق اللقاء المرتقب في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر وسيقوم بالتعليق عليه المعلق جواد بدة، كل التمنيات بالتوفيق للمنتخب المغربي.

يُذكر إن آخر لقاء رسمي بين المنتخبين كان في تصفيات كأس العالم الماضية على أرضية ملعب ساحل العاج، وتمكن حينها منتخب المغرب من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين.

بدأ الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر بدون تقطيع ويوضح كل محلل فني نقاط القوة والضعف بالفريقين.

كشف المدير الفني للمنتخب المغربي عن تشكيلة اللاعبين الأساسية في لقاء اليوم وهي: حراسة المرمى: بونو، خط الدفاع: حكيمي – سايس – بنعطية – درار، خط الوسط: الأحمدي – بوصوفة – بلهندة – امرابط، وف الهجوم: النصيري – زياش.

دقائق قليلة وتنطلق القمة الكروية الافريقية وذلك بعد دخول الجماهير إلى المدرجات لمساندة منتخب بلادهم ونزول اللاعبين لعمل الاحماءات.