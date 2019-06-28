يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين يوتيوب ماتش منتخب المغرب...

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار yalla shoot بث مباشر منتخب المغرب كورة ستار يوتيوب بدون تقطيع في كأس الامم الافريقية، يتواجه المنتخب المغربي أمام منافسه ساحل العاج ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بطولة كأس امم افريقيا 2019 لكرة القدم وذلك على ملعب السلام في قمة كروية كبيرة من المنتظر أن تكون مليئة بالتشويق منذ انطلاقتها، نقل حي ماتش المغرب وكوت ديفوار مباشر يلا شوت كورة لايف عبر بين سبورت.

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مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت، يبدأ اللقاء على المستطيل الأخضر في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت الرياض، وسيتم إذاعة يلا شوت مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر من خلال قناة bein sport hd max بالتعليق العربي للمعلق جواد بده، تابعوا رابط للجوال يلا كورة اونلاين لمشاهدة مباراة منتخب المغرب اليوم مباشرة بجودة عالية في البطولة القارية.

رابط مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر كورة ستار، وأسند الاتحاد الافريقي مهمة إدارة المواجهة الحاسمة kora star إلى الحكم الكاميروني نيانت أليوم ويعاونه كلاً من مينكواندي والفيس نيوبو، أما الجكم الرابع فسيكون نغامبو ندالا، وذلك بعد أن كان من المقرر أن يدير اللقاء الحكم المصري ابراهيم نور الدين ولكن اعتراضات الجانب المغربي أبعدته عن المهمة.

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