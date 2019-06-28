مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر tunisia bein يلا شوت مقابلة تونس ومالي مباشر كورة ستار Yala shoot...

كورة بوست بث مباشر مشاهدة مباراة تونس ومالي يلا شوت yalla shoot كورة ستار مشاهدة تونس ومالي مباشر كورة أون لاين بدون تقطيع kora star تونس ومالي يلا شوت أمم افريقيا الجولة الثانية بث مباشر| يريد منتخب تونس تعويضه تعادله المباراة الأولى مع أنجولا، الفوز على مالي في أولى مباريات اليوم يلا شوت في بطولة أفريقيا، وفشل نسور قرطاج في الحفاظ على تقدمه أمام أنجولا في المباراة الأولى وخرجوا متعادلين بهدف لمثله وظهروا بمستوى باهت.

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يلا شوت تونس ومالي مباشر Yalla shoot مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر كورة ستار رابط الاسطورة تابع لايف تونس ومالي أون لاين| حقق المنتخب المالي فوزاً كبيراً على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، وظهر منتخب مالي بمستوى رائع على المستوى الهجومي، ويبحث عن الفوز على نسور قرطاج وحجز مقعد في ربع النهائي قبل الجولة الأخيرة من المجموعة التي تلعب مبارياتها على ستاد السويس، وتبدأ مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر الساعة 16:30 بتوقيت القاهرة.

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مباراة تونس ومالي بث مباشر KORA LIVE تونس ومالي يلا شوت مباشر بدون تقطيع رابط سريع مشاهدة مقابلة تونس ضد مالي كورة ستار أون لاين| يفتخ ملعب السويس أبوابه لإستضافة مباراة مالي وتونس قمة مباريات المجموعة الخامسة الساعة الرابعة والنصف عصراً، ويدرك ألان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس أن الهزيمة او التعادل أمام مالي يقلص فرص تونس نحو التأهل لدور الستة بعد التعثر أمام أنجولا 1-1، وشدد مدرب تونس على الألتزام والتركيز خلال دقائق المباراة من جانب اللاعبين لتقديم أداء ونتيجة جيدة.

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