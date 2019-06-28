مباراة تونس ومالي بث مباشر Koora Goal بدون تقطيع بث مباشر مباراة تونس اليوم كأس الأمم الأفريقية

مباراة تونس ومالي بث مباشر كورة جول رابط الأسطورة livehd7 بدون تقطيع بث مباشر مباراة تونس اليوم في مجوعات كأس الأمم الأفريقية، حيث أن كافة المؤشرات تؤكد فوز نسور قرطاج في قمة دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، ياتي ذلك لأن المنتخب التونسي يحتوي على نخبة من أقوى وأمهر اللاعبين مثال فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، بالإضافة إلى علي معلول لاعب النادي الأهلي المصري.

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يلا لايف مباراة تونس ومال بث مباشر موقع يلا شوت الجديد، فقد تعرّض المنتخب التونسي لضربة قوية في تشكيلة الفريق، حيث أشار الجهاز الفني للمنتخب التونسي أمس الخميس، أنّ يوسف المساكني لن يتمكن من المشاكرة في المباراة نظراً لإصابته في الركبة أثناء مران الفريق.

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كورة أون لاين بث مباشر تونس ومالي، يأمل الجميع في أن يظهر نسور قرطاج بأعلى مستوى وأفضل أداء من المباراة الماضية، بعدما تعادلوا أمام منتخب أنغولا في مباريات الجولة الأولى، وبالرغم من ذلك فقد أكّد المدير الفني للمنتخب أنهم على كامل الاستعداد لخوض المواجهة النارية المعقودة على ستاد السويس.

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بث مباشر كورة لاين مباراة تونس ومالي يلا شوت، فيما استبعد المدير الفني لمنتخب مالي المهاجم اللاعب آداما نياني نهائيًا من مباريات الأمم الأفريقية؛ بسبب تصرّفه السئ ضد قائد الفريق عبد الله ديابي.

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