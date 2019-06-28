بث مباشر مباراة تونس ومالي كورة ستار live مشاهدة مباراة تونس ومالي اليوم مباشر اونلاين رابط شغال...

بث مباشر مباراة تونس ومالي Kora Star مشاهدة مباراة تونس اليوم ضد مالي مباشر كورة اونلاين رابط الاسطورة بدون تقطيع جودات عديدة، حيث يسعى نسور قرطاج إلى تحقيق النصر في تلك المباراة من جل التأهل إلى الدور ثمن النهائي بشكل رسمي، فضلاً عن تجاوز دور المجموعات مما يعمل على إسعاد الجماهير وزيادة الثقة في لاعبي الفريق.

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مباراة تونس ومالي كورة جول بث مباشر، حيث أشار محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي، أن فريقه حقق أكبر عدد من الأهداف في تلك البطولة، ومع ذلك، فإن مباراة منتخب تونس الشقيق سوف تكون صعبة بنسبة كبيرة، ولكن أعضاء الفريق يسعون إلى الترشح للأدوار الإقصائية ورفع اسم بلادهم عاليًا في الوسط الكروي.

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يلا شوت مباراة تونس ومالي بث مباشر، من المقرر أن تبدأ المباراة بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية الساعة الثالثة والنصف بتوقتيت تونس، الرابعة والنصف بتوقيت مصر، الخماسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن يُذاع اللقاء على ستاد السلام ويُنقل على قناة BeIn Sport HD ماكس 1 و2 بتعليق رؤوف خليف.

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