مواعيد مباريات اليوم Tunisia| القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ومالي كأس الأمم اليوم الجمعة...

القنوات الناقلة لمباراة تونس اليوم في مباريات دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية سوف نقدمها لكم عبر موقعنا وموقعكم عرب نيوز، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت تونس، الرابعة والنصف بتوقيت الجمهورية، الخامسة والنصف بتوقيت المملكة السعودية، على أن تقام بملعب السويس الرياضي الجديد، جدول مباريات اليوم في الأمم الأفريقية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ومالي

من المقرر أن تكون المباراة قوية للغاية من وجهة نظر المدير الفني لمنتخب تونس ومنتخب مالي، حيث أن مواجهات المجموعة الخامسة والتي من بينها مباراة اليوم الجمعة الموافق 28-6-2019 تضم معهما كل من أنجولا وموريتانيا، وتعد من ضمن أقوى المجموعات في البطولة التي تستضيفها مصر.

Advertisements

موعد مباراة تونس ضد مالي

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكوت ديفوار

مباراة المنتخب التونسي اليوم مباشر، حيث يتوقع الكثير من خبرباء كرة القدم، فوز مالي خلال تلك المواجهة، بعد أن فازت على موريتانيا برباعية مقابل هدف واحد، كاسرة بذلك كافة التوقعات، بينما تعادت تونس أمام أنجولا إيجابيًا في المباراة الماضية.

جدول مواعيد مباريات اليوم كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات اليوم، وعن القنوات الناقلة لمباراة تونس اليوم ضد مالي هي قناة بي ان سبورت ماكس 1و2 بتعليق التونسي رؤوف خليف، قناة تايم سبورت المصرية الأرضية دون تحديد المعلق حتى التو.