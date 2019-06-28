كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي يلا شوت yalla shoot اونلاين| ماتش البرازيل اليوم...

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مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي مباشر، بث مباشر مباراة البرازيل وباراجواي، مباشر اليوم مباشر مباريات اليوم كوبا أمريكا 2019، رابط مباشر البرازيل وباراجواي وتنطلق المباراة فى تمام الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، وفى الساعة الثالثة والنصف بتوقيت السعودية الدولى.

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