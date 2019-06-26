كورة لايف مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر يلا شوت yalla shoot رابط كورة ستار منتخب مصر والكونغو...

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة لايف مباراة مصر والكونغو bein max بث مباشر بدون تقطيع كورة ستار بدون تقطيع أون لاين يوتيوب مصر والكونجو مباشر| منتخب مصر يعول على النجم محمد صلاح في تحقيق الفوز الثاني على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم في ثالث مباريات اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا، بعد نجاح منتخب مصر في الفوز على زيمبابوي بهدف في الجولة الأولى.

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مشاهدة مباراة مصر والكونغو مباشر يلا شوت kora star بدون تقطيع مصر والكونجو بث مباشر كأس أمم أفريقيا الاسطورة livehd7 تابع لايف كورة أون لاين مباراة مصر بث مباشر| يبحث منتخب مصر عن التأهل إلى دور الستة عشر عندما يحقق الفوز على منتخب الكونغو الذي ظهر بمستوى متواضع في المباراة الأولى أمام أوغندا وخسر بهدفين مقابل لا شئ، واستبعد اتحاد الكرة المصري نجم المنتخب عمرو وردة على خلفية الفيديو الفاضح المتداول على وسائل التواصل الإجتماعي، وجاء قرار استبعاد عمرو وردة لمزيد من التركيز والإنضباط في معسكر المنتخب.

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يلا شوت مباراة مصر والكونغو بث مباشر Egypt كورة لايف الجديد مشاهدة مباراة مصر والكونغو بدون تقطيع رابط يوتيوب منتخب مصربث مباشر كورة أون لاين| نتيجة مباراة مصر والكونغو تحدد شكل المنافسة في المجموعة الأولى، بالإضافة لنتيجة مباراة أوغندا وغينيا اليوم التي تبدأ السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، ويحتل منتخب أوغندا المركز الأول قبل مباراته مع زيمبابوي بثلاث نقاط نفس رصيد منتخب مصر.

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