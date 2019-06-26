يلا شوت SaLaH بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر مباراة محمد صلاح ضد congo كورة لايف TIME...

مشاهدة مباراة مصر والكونغو KORA STAR بدون تقطيع في كأس الأمم الإفريقية 2019 يلا شوت EgYpT مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر Yalla shoot رابط مباراة مصر SaLaH GOaL تابع ماتش مصر TIME BEIN تستكمل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 بلقاء الجولة الثانية من المجموعة الأولى يوم الأربعاء 26/6/2019، بث مباشر مصر والكونغو يلا شوت مشاهدة مباراة مصر والكونغو كورة ستار بث مباشر مباراة مصر والكونغو اليوم، كورة أون لاين بث مباشر مصر والكونغو اليوم كورة لايف، الأسطورة livehd7 بث مباشر مباراة مصر والكونغو يلا شوت الجديد ويواجه منتخب مصر نظيره فى المجموعة منتخب الكونغو الديمقراطية على ستاد القاهرة الدولى.

كورة لايف مشاهدة مباراة مصر والكونغو KORA STAR بدون تقطيع

منتخب مصر يسعى لمواصلة تقديم الأفضل للوصول لنهائي الكان يلعب منتخب مصر مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2019، ويخوض منتخب الكونغو الديمقراطية مباراة الجولة الثانية فى المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا، بث مباشر مباراة مصر والكونغو كورة ستار كورة أون لاين بث مباشر مباراة مصر والكونغو بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين مصر والكونغو بث مباشر yalla shoot الاسطورة للبث المباشر مباراة مصر والكونغو ويأمل منتخب الفهود فى تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، كما يسعى لخطف الانتصار وإحياء أماله فى التأهل من المجموعة.

Advertisements

بث مباشر مصر والكونغو كورة ستار مصر والكونغو يلا شوت بث مباشر كورة لايف بث مباشر مصر والكونغو الآن koora live مشاهدة مباراة مصر والكونغو كورة اون لاين، كورة ستار بث مباشر مصر والكونغو الآن كورة لايف مصر والكونغو live يلا شوت قناة بي ان سبورت ماكس beIN Sports Max بث مباشر الاسطورة بث مباشر مباراة مصر والكونغو يوتيوب بث مباشر كورة جول.

تشكيل مصر بقيادة أجيري في مواجهة منتخب الكونغو:

في حراسة المرمى : محمد الشناوى

: محمد الشناوى في خط الدفاع : أحمد أيمن ، أحمد حجازى، محمود علاء، أحمد المحمدى

: أحمد أيمن ، أحمد حجازى، محمود علاء، أحمد المحمدى في خط الوسط : محمد الننى، طارق حامد

: محمد الننى، طارق حامد في خط الوسط المهاجم : محمد صلاح ، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه

: ، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه في خط الهجوم : مروان محسن

وتنطلق المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية الدولى، بث مباشر كورة أون لاين مصر والكونغو كورة أون لاين مباراة مصر والكونغو بث مباشر كورة لايف بث مباشر مصر والكونغو livehd7 مصر والكونغو رابط مصر والكونغو بث مباشر. وفى الساعة الثامنة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

كورة أونلاين بث مباشر مباراة مصر والكونغو yalla live fe رابط مباراة مصر

كورة لايف بث مباشر مباراة مصر ضد الكونغو تذيع مباراة مصر والكونغو فى الجولة الثانية من المجموعة الأولى على شبكة القنوات المصرية الأرضية تايم سبورت، رابط مشاهدة مباراة مصر والكونغو كورة ستار يلا شوت، بث مباشر مصر والكونغو اليوم كورة أون لاين بث مباشرمصر والكونغو بدون تقطيع بجانب إذاعة المباراة على قنوات bin sport max hd1 المشفرة.