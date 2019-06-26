هل محمد صلاح ذات أصول يمنية؟

انتشرت وتداولت كثير من المواقع الاخباريه بأن اللاعب المصري محمد صلاح والمحترف دوليا في نادي ليفربول الإنجليزي يرجع من أصول يمنية حضرميه .

حيث ينتمي إلى قبيلة البادبيان منسوبا إلى جده سالم بادبيان الذي هاجر إلى مصر في العقود الماضيه.

وأقام بها وعاش وتزوج هناك ثم أنجب من الذرية، وكان من ضمن أحفاده الاعب الحالي محمد صلاح.

يذكر أن اللاعب محمد صلاح يلعب الان مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية المقامة في أرض الكنانة.