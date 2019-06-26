بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر yalla bein يلا شوت نيجيريا وغينيا مباشر بدون تقطيع...

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بث مباشر نيجيريا وغينيا أون لاين kora online مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر كورة ستار يلا شوت نيجيريا وغينيا| يدرك بول بوت المدير الفني البلجيكي لمنتخب غينيا أن عدم تحقيق فريقه الفوز على منتخب نيجيريا في مباراة اليوم يصعب من مهمة نابي كيتا وزملائه في قيادة منتخب بلادهم للدور الثاني بعد تعادلهم المخيب أمام مدغشقر في الجولة الأولى من البطولة، ويسجل منتخب غينيا الظهور رقم 12 في تاريخ أمم أفريقيا، وحقق إنجاز وحيد وهو احتلال وصافة البطولة نسخة 1976 بإثيوبيا، وسنرفق لكم رابط يلا شوت مشاهدة مباراة نيجيريا غينيا اليوم بث مباشر كورة ستار افتتاح مباريات اليوم في كاس الأمم الأفريقية.

بث مباشر مباراة نيجيريا وغينيا مباشر مشاهدة نيجيريا وغينيا كورة ستار أون لاين كورة لايف رابط مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر| تمكن منتخب غينيا من التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بعدما حصل على صدارة المجموعة التاسعة بالتصفيات بعدما جمع 12 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن وصيفه منتخب كوت ديفوار برصيد 11، وتأهل المنتخبان برفقة بعضهما البعض إلى نهائيات كان مصر 2019، وبعد تعادل غينيا أمام مدغشقر المتواضعة في الجولة الأولى تصعب مهمة الغينيين أمام نيجيريا التي نجحت في الفوز على بوروندي بهدف وحيد.

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