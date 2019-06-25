شاهد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو مباشر اليوم الاربعاء 26-6-2019 تردد قناة مفتوحة...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو مباشر والتي يواجه فيها منتخب الفراعنة اليوم الأربعاء نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية على ملعب استاد القاهرة الدولي،القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو مجاناً في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وفي موعد مباراة مصر القادمة يحرص المنتخب المصري المستضيف لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على تعزيز موقفه في البطولة وحصد ثلاث نقاط جديدة تضاف إلى رصيده، ويبحث عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي والمتابعين لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع اقتراب موعد مباراة مصر والكونغو القادمة عن القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وهذا ما سنوضحه لكم في السطور التالية،قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو مجاناً فتابعونا..

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو مجانا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو مجانا وهي ما يزال يتساءل الكثير من متابعي بطولة كأس الأمم الأفريقية عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو القادمة والمقرر أن تقام اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو الجاري، وكانت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 قد انطلقت يوم الجمعة الماضية الموافق 21 يونيو بمباراة افتتاحية بين منتخب مصر وزيمبابوي واستطاع المنتخب المصري تحقيق أول فوز له في البطولة بهدف مقابل لا شيء، وسوف تذاع مباراة مصر والكونغو بث مباشر على قناة Time Sport وكذلك باقي مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية وتعتبر هيقناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو مجاناً واليكم تردد قناة تايم سبورت المصرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر والكونغو مجانا والتى من المقرر ان تنقل مباراة مصر اليوم مباشر.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو مجاناً

وهى تردد قناة تايم سبورت

القمر الصناعي النايل سات

التردد 11449

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

واليكم طريقة مشاهدة وتشغيل قناة Time Sport

كما يمكن من هنا مشاهدة قائمه جميع القنوات المفتوحة الناقلة مباريات كاس افريقيا مجانا

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وستنقل كذا مجموعة قنوات ارينا سبورت مباراة مصر والكونغو بث مباشر من خلال قناتها الثانية Arena Sport 2 مباشر

والجدير بالذكر ان القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو مباشر،هي إحدى مجموعة قنوات بي إن سبورت المشفرة وتحديداً ستتوفر مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر ،على beIN SPORTS MAX 2 HD AR، وقناة بي إن سبورت أش دي ماكس 2، وسيكون المعلق علي محمد علي هو ملعق مباراة مصر والكونغو اليوم.

موعد مشاهدة مباراة مصر والكونغو

يواجه منتخب مصر اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، على أن تقام المباراة اليوم فى الاوقات التالية:-

توقيت مشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم 20:00 الساعة الثامنة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي 22:00 الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر المحلي 23:00 الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت السعودية وقطر والعراق وسوريا 00:00 منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان

ترتيب مجموعة مصر الآن

ويدخل منتخب الفراعنة المباراة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بعد الفوز بهدف على منتخب زيمبابوي، وبعدها استطاع منتخب أوغندا تصدر المجموعة بعد الفوز بهدفين مقابل لا شيء على منتخب الكونغو الديمقراطية، وتضم المجموعة الأولى منتخبات مصر والكونغو وزيمبابوي وأوغندا، ويحتل منتخب أوغندا المركز الأول ويليه منتخب مصر في المركز الثاني كل منهم بثلاث نقاط وبفارق الأهداف ثم زيمبابوي في المركز الثالث ثم الكونغو في المركز الأخير.

ويسعى منتخب الفراعنة للفوز في مباراته القادمة أمام منتخب الكونغو رفع رصيده إلى 6 نقاط كاملة وضمان التأهل رسميًا للدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، دون الحاجة لانتظار نتيجة مباراة مصر وأوغندا المقرر إقامتها في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.