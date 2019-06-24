kora اونلاين: بث مباشر مشاهدة مباراة مالي وموريتانيا اليوم yalla shoot كورة ستار رابط مباراة مالي ضد...

رابط بث مباشر مشاهدة مباراة مالي وموريتانيا اليوم يلا شوت caf 2019 كورة ستار تابع لايف يوتيوب، تتنظر الجماهير العربية المواجهة بين منتخب مالي وموريتانيا في كأس الامم الافريقية في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة للبطولة القارية، ننقل رابط يلا شوت مباراة مالي ضد موريتانيا بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع الاسطورة.

مالي وموريتانيا بث مباشر يلا شوت، مالي وموريتانيا كورة اون لاين، وسيبدأ اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءاً بتوقيت مكة المكرمة وستكون منقولة عبر قناة بين سبورت ماكس اتش دي 1 بالتعليق العربي للمعلق رؤوف خليف، تابعوا مشاهدة ماتش موريتانيا ومالي kora live عبر قناة bein sports max hd1 و time sport بجودة عالية.

مباراة مالي وموريتانيا بث مباشر

مباراة مالي وموريتانيا بث مباشر kora online جول العرب، وتقابل الفريقان في 16 مناسبة من قبل تاريخياً وكان التفوق واضح لصالح المنتخب المالي بعدما انتصر في 10 مرات مقابل فوزين فقط للمنافس، فيما كان التعادل هو سيد الموقف بينهما في أربع لقاءات أخرى.

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بعد تعادل منتخب تونس وانجولا، نقدم لكم بث مباشر مباراة موريتانيا ومالي في المجموعة الخامسة، ونتمنى التوفيق للمنتخب الموريتاني العربي الشقيق.

أطلق الحكم صافرته الآن ببداية الشوط الأول من مباراة موريتانيا ومالي بث مباشر الجولة الخامسة.