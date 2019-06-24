كورة Live: بث مباشر مباراة جنوب افريقيا وكوت ديفوار اونلاين Kora beIN يلا شوت مشاهدة مباراة كوت...

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ويتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة المغرب برصيد 3 مقاط من فوزها أمس على ناميبيا بهدف نظيف سجله مدافع في مرماه حيث يسعى جنوب أفريقيا وكوت ديفوار لملاحقتها في تلك المجموعة الصعبة

تشكيل المنتخب الكوت ديفواري اليوم أمام جنوب افريقيا: جبوهو في حراسة المرمى – وونلو كوليبالي- ويلفريد كانون- إسماعيل تراوري- سيرجي أورييه – جيوفروي سيري داي – فرانك كيسي – سيري – ماكس آلان جاردل – بيبي – جوناتان كودجيا

الآن دخول اللاعبين للملعب وعزف النشسد الوطني لكوت ديفوار أولا ثم جنوب افريقيا، ودقائق قليلة على انطلاقة أحداث الشوط الأول في ظل حضور عدد من الجماهير الداعمة

الدقيقة 15: بعد مرور ربع ساعة من المباراة المنتخب الكوت ديفواري يقترب من تسجيل الهدف الأول وتراجع من جنوب افريقيا للدفاع