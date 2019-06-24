يلا شوت بث مباشر مباراة العهد والوحدات يوتيوب al ahed vs wehdat الوحدات الأردني ضد العهد اللبناني في...

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والجدير بالذكر ان نتيجة مباراة الذهاب بين العهد والوحدات قد انتهت بفوز فريق العهد بهدف مقابل لا شئ،بث مباشر مباراة العهد والوحدات Kora star كورة لايف اون لاين متابعة ماتش العهد والوحدات بث مباشر كورة اون لاين يوتيوب بدون تقطيع بث مباشر العهد والوحدات يلا شوت الجديد

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العهد والوحدات القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة العهد ضد الوحدات بث مباشر كورة لايف، وستكون مباراة اليوم بين العهد والوحدات مباراة صعبه على الوحدات فهو يرغب فى الحصول على اللقب والفوز اليوم وقد شدد مدرب الوحدات على لاعبيه بضرورة الجدية فى اللعب اليوم امام فريق العهد لتعويض الخسارة السابقة فى مباراة الذهاب.

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مشاهدة مباراة العهد والوحدات بث مباشر اليوم

ستم تشغيل البث المباشر لمباراة العهد والوحدات قبل المبارة بساعه لمتابعة الاستوديو التحليلي للمباراة على قناة بى ان سبورت اتش دى الاولي

تنقل مباراة العهد والوحدات بث مباشر على قناة beIN SPORTS HD 1

و الكأس 3 HD بتعليق المعلق عامر الخوديري – منتصر الازهري

موعد المباراة :

في تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

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