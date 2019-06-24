يلا شوت max مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع يلا شوت ماتش كوت...

يلا شوت مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة اون لاين بدون تقطيع في كاس الأمم الأفريقية 2019، حيث يلعب المنتخب الإيفواري أول مبارياته في تلك البطولة في مواجهة صعبة امام المنتخب الجنوب أفريقي، في ثاني مباريات المجموعة الرابعة من كاس أفريقيا المقامة حالياً في مصر، وتلعب المباراة مبكراً اليوم على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وسنوفر لكم البث المباشر أون لاين لمباراة ساحل العام وجنوب افريقيا بث مباشر kora live.

مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا بث مباشر بدون تقطيع، المباراة ستكون في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية وتعرض على قناة بي ان سبورت القطرية المشفرة ويعلق عليها المعلق المصري علي محمد علي، كما تعرض المباراة أرضياً عبر قناة تايم سبورت عبر التلفزيون المصري، وتلعب المبارة في درجة حرارة تصل إلي 35 درجة مئوية، مشاهدة جنوب افريقيا وكوت ديفوار بث مباشر على النت.

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كوت ديفوار ضد ساحل العاج بث مباشر bein sport، كوت ديفوار بث مباشر بجودة عالية، وكان يوم أمس لعبت المباراة الأولى في المجموعة في نفس التوقيت وفازت المغرب على ناميبيا بصعوبة بهدف نظيف في أخر الدقائق عن طريق خطأ من المدافع الناميبي في مرماه، وتعتبر المجموعة الرابعة هي الأصعب من بين المجموعات الست المتواجدة في البطولة نظراً لتواحد 3 أبطال سابقين، وسنوفر البث المباشر لمباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا كورة اون لاين.

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