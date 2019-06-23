بث مباشر مباراة السنغال وتنزانيا yalla SHOOT كورة ستار السنغال وتنزانيا كورة لايف beIN max مباراة...

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بث مباشر مباراة تنزانيا والسنغال كورة ستار كورة أون لاين السنغال وتنزانيا yalla shoot كورة جون مباراة تنزانيا والسنغال الاسطورة بث مباشر تنزانيا والسنغال ماتش تنزانيا والسنغال بث مباشر، وبالنظر إلى التاريخ نجد أن منتخب السنغال لم يفز على منتخب تنزانيا في المواجهات بينهما والعكس صحيح، ولكن تعادل الفريقان في مباراتين، وتُعد مباراة اليوم هامة لمنتخب السنغال إذ أنه يلعب دون لاعبه المحترف ساديو ماني بعدما تراكمت عليه الإنذارات في التصفيات وتم إيقافه في مباراة اليوم.

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