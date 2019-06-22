BeIN كورة ستار.. مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر Sport يلا شوت بلس | مشاهدة ماتش البرازيل والبيرو بث...

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر، يستضيف ملعب راقصي السامبا مباراة البرازيل والبيرو اليوم في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كوبا أميركا 2019 وتقام المباراة مساء اليوم السبت 22 يونيو 2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة – بث مباشر مباراة البرازيل وبيرو كورة ستار، قناة بي ان سبورت beIN SPORTS ماكس max 1-2 بث مباشر HD مباريات اليوم.

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انطلقت مباراة الكونغو وأوغندا الآن بث مباشر كورة لايف اليوم السبت في الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كوبا أميركا 2019، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.