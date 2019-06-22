شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يوفر على خزينة الأهلى 5 ملايين جنيه بتصريح من زمن الخديوى عباس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع مسئولو النادي الأهلي، عن القيمة المادية التى سبق تحديدها لإتمام صفقة طاهر طاهر لاعب المقاولون العرب، حيث تم تخفيض المبلغ بشكل كبير فى الساعات الأخيرة.

وشهدت الساعات الأخيرة، إرسال النادي الأهلي عرضا للمقاولون العرب يقضى بالحصول على خدمات طاهر طاهر مقابل 15 مليون جنيه بخلاف 15% من نسبة البيع مع إمكانية إعارة لاعبين من فريق 97 لقلعة ذئاب الجبل.

ويأتى عرض الأهلي الأخير أقل بقيمة 5 ملايين جنيه عن العرض الذى سبق وأرسله النادي الأحمر للمقاولون العرب.

كشف مصدر مطلع لـ"الخليج 365" أن تخفيض النادي الأهلي القيمة المالية لشراء طاهر طاهر جاء بعد تصريحات مسئولو نادي الزمالك بعدم السعى للتعاقد مع مهاجم المقاولون العرب من الأساس، وهو نفس التصريح الذى يذكر بواقعة ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، مع محمد صلاح عندما كان يلعب فى المقاولون العرب، وقال إن الزمالك لا يحتاجه فهو غير كفء لارتداء الفانلة البيضاء.