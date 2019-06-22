plus لايف: مشاهدة مباراة نيجيريا وبوروندي بث مباشر yalla shoot يلا شوت جول العرب مباراة نيجيريا بث...

سنقدم لكم مشاهدة مباراة نيجيريا وبوروندي بث مباشر اون لاين yalla shoot اليوم في كاس الأمم الأفريقية 2019، بعد افتتاح مبهر لبطولة أفريقيا يوم أمس وفوز المنتخب المصري على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف، اليوم ثاتي أيام بطولة كأس الأمم الأفريقية وتلعب ثلاثة مباريات لعل أبرزها مباراة نيجيريا وبوروندي اليوم في افتتاح مباريات المجموعة الثانية وسوف تلعب المباراة بملعب الإسكندرية ومن المتوقع حضور جماهيري جيد من قبل الجماهير، وسنتابع معاً مباراة نيجيريا بث مباشر kora online.

مباراة نيجيريا بث مباشر اون لاين، مباراة نيجيريا سوف تبدأ في تمام الساعة السابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة بتوقيت غرينتش العالمي، وسيكون على المنتخب النيجيري الفوز بتلك المواجهة خاصة وانه المرشح والمطالب بالفوز، كأحد أبرز المتراهنين على لقب تلك البطولة، وسيحاول المنتخب النيجيري في بداية المباراة الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية.

مباراة نيجريا بث مباشر اون لاين

مشاهدة كاس الامم الأفريقية 2019 ومباراة نيجيريا وبوروندي بث مباشر ستكون متاحة عبر قناة تايم سبورت على البث الأرضي التناظري والرقمي، وعبر قناة بي ان سبورت وبي اوت فضائياً، كما تنقل القناة الجزائرية المباراة، لكن القناة تفتح بشفرة البيس، وسيكون أيوبي لاعب أرسنال الانجليزي ومنتخب نيجيريا الأسم الأبرز في تلك المواجهة والمطالب بتحقيق الفوز لمنتخبه وقيادته للبطولة، وسوف نوفر لكم بث مباشر لمباراة نيجيريا وبوروندي اون لاين bein sport.

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مشاهدة مباراة نيجيريا اليوم بث مباشر، وكان منتخب النسور النيجيري قد أدي أداء جيد خلال كاس العالم الماضي لكن في النهاية لم يصل إلي الدور الثاني بعد هزيمته أمام المنتخب الأرجنتيني في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.

مشاهدة مباراة نيجيريا بث مباشر اونلاين، أكد الألماني جيرونت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أنه لا يفضل مواجهة مصر في كأس الأمم الأفريقية، خلال المرحلة القادمة من عمر البطولة.