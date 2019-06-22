رياضة | موعد مباراة نيجيريا ضد بوروندي يوم السبت 22-6-2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة نيجيريا ضد بوروندي يوم السبت 22-6-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب نيجيريا مع منتخب بوروندي اليوم السبت 22 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في الساعة السابعة مساءً على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.

وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب نيجيريا، ضد منتخب بوروندي في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي.