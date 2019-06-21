يلا شوت kora بث مباشر مباراة مصر و زيمبابوى livehd7| رابط سريع ماتش مصر كورة لايف بدون تقطيع

بث مباشر مباراة مصر و زيمبابوى فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية، التى تقام اليوم الجمعة 21 يونيو 2019، المباراة هى الأولى فى مبباريات المجموعة الاولى التى تضم أيضما أوغندا و الكونغو، و يسعى المنتخب المصرى الى تحقيق الفوز اليوم بالثلاث نقاط و احتلال قمة المجموعة مبكراً، منتخب زيمبابوى يتمنى تحقيق مفاجئة اليوم أمام صاحب الأرض، و يلعب منتخب مصر بكامل نجومه و على رأسهم محمد صلاح مهاجم ليفربول، و الحاصل على جائزة أفضل لاعب فى قارة أفريقيا عامين متتاليين، و الحذاء الذهبى فى الدورى الانجليزى.

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مباراة مصر و زيمبابوى سوف تقام بعد اليوم الجمعة فى تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر و ليبيا و السودان، الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشر مساء بتوقيت الامارات، و المباراة سوف تذاع حصريا على قنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR و قناة beIN SPORTS MAX1 HD AR.

البث المباشر لمباراة مصر وزيمبابوى

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تشكيل منتخب مصر اليوم

محمد الشناوي – أحمد أيمن منصور – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي – طارق حامد – محمد النني – محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح – مروان محسن.

حاليا يقوم لاعبى منتخب مصر بالاحماء استعدادا لبداية المباراة بعد قليل.

تم عزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية و يستعد اللاعبون بعد قليل لبدء المباراة.