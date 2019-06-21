يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر yalla shoot كورة لايف يوتيوب ماتش منتخب مصر اليوم...

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي yalla shoot بث مباشر منتخب مصر يوتيوب كورة لايف بدون تقطيع افتتاح كأس الامم الافريقية، يلتقي المنتخب المصري أمام نظيره زيمبابوي في أول مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس امم افريقيا 2019 لكرة القدم وذلك على ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري غفير لمساندة الفراعنة في ماتش مصر وزيمبابوي مباشر يلا شوت كورة ستار بالتعليق العربي الرائع.

بث مباشر مصر وزيمبابوي

مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر يلا شوت، تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت الرياض وستقوم قناة بين سبورت بإذاعة النقل الحي يلا شوت مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر بتغطية شاملة بالاستوديو التحليلي وبتعليق كلاً من علي محمد علي من داخل الملعب ومحمد الكواليني على الصوتية الثانية، تابعوا معنا رابط للجوال يلا كورة اونلاين لمشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم مباشرة bein sport hd بجودة عالية للمتابعين.

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رابط مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر كورة لايف، وكشف الاتحاد الأفريقي عن طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء مصر وزيمبابوي يوتيوب kora star حيث سيكون الكاميروني أليوم نيانت هو حكم الساحة وسيعاونه كلاً من مينكواندي ومالك سامبا فيما سيكون الحكم الرابع هو ماجيت ندياي.

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وستقوم قناة تايم سبورت بإذاعة البث المباشر لمباراة مصر اليوم من خلال البث الأرضي بتعليق عصام عبده ليتمكن كل عاشقي الساحرة المستديرة من مشاهدة ماتش مصر.