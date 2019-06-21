موعد مشاهدة حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر وتوقيت مباراة الافتتاح مصر وزيمبابوي والقنوات...

موعد مشاهدة حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر ينتظر عشاق الكرة في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي واحدة من أهم البطولات الكروية المقرر انطلاقها اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو في مصر تحت رعاية الكاف والاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر بدءًا من اليوم الجمعة وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، سيشهد اليوم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمشاركة المطرب المصري “حكيم”

موعد مشاهدة حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءًا ويستمر حتى موعد مباراة مصر وزيمبابوي المقرر لها أن تنطلق في تمام العاشرة مساءًا يشارك المطرب الشعبي حكيم في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية وكان حكيم قد نشر عبر صفحته الرسمية على موقع “انستجرام” صور من كواليس التحضيرات النهائية لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، قائلًا: “متجمعين، من تحضيرات حفل الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية”، وأغنية متجمعين من انتاج شركة سينرجي وتأليف محيي حوار، كما سيشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية وسيستمر لمدة ساعتين قبل انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

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افتتاح بطولة أمم افريقيا 2019

سوف ينطلق حفل الافتتاح اليوم الجمعة الموافق 2019 على أرضية استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءًا وستكون مدة حفل الافتتاح ستكون 14 دقيقة فقط وسوف يذاع حفل الافتتاح بثلاث لغات، العربية، الإنجليزية والفرنسية، ويسترك فيه ثلاثة مطربين، من نتيجيرا المطرب “فيمي كوتيه” ويعنى باللغة الإنجليزية و المطربة العالمية “دوبيه” من كوت ديفوار، وتغني باللغة الفرنسية، إلى جانب النجم المصري حكيم .

موعد مباراة بين مصر وزيمبابوى في افتتاح البطولة

كما سيشهد اليوم مباراة مصر وزيمبابوي الافتتاحية في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر بحضور جماهيري كبير حيث يصل عدد الجمهور المتابع للحفل والمباراة الافتتاحية أكثر من 70 ألف مشجع من مشجعي الفراعنة وجمهور منتخب زيمبابوي الذين بدأ و الوصول لمصر لحضور المباراة اليوم ، يذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام هذا العام في مصر في الفترة بين 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بعد سحب البطولة من الكاميرون بسبب التأخير في تسليم البنية التحتية.

القنوات المفتوحة الناقلة حفل افتتاح بطولة أمم افريقيا 2019 ومباراة الافتتاح

تنقل مجموعة من القنوات المفتوحة حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019 وكذلك مباراة الافتتاح بين المنتخب المصري ومنتخب زيمبابوي ولكن هناك صاحبة حقوق البث الفضائي، وهي شبكة قنوات بى ان سبورت والتى تنقل حفل الافتتاح والمباراة عبر تردد قناة bein sports hd1,hd2، وقناة bein sports max 1 hd ، كما يمكن مشاهدة حفل افتتاح بطولة أمم افريقيا 2019 ومباراة الافتتاح عبر تردد قناة تايم سبورت من خلال البث الأرضي وذلك داخل الحدود المصرية اما خارج مصر فيمكن مشاهده الحفل والمباراة عبر ترد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم أفريقيا من هنا عبر الاقمار الصناعية المختلفة وبلغات مختلفة .

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