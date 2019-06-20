أحمد على يطمئن الزمالك بخصوص الأهلى...

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جدة - عمرو شويل حرص مسئولو نادى الزمالك، على التواصل مع أحمد على مهاجم المقاولون العرب، والمنتخب الوطنى، لمعرفة حقيقة اقتراب انتقاله لصفوف النادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى المقبل.
وشهدت الفترة الماضية، ربط اسم أحمد على مع صفقات النادى الأهلى المنتظرة بعد تألق مهاجم المقاولون العرب فى مباريات الدورى وتصدر هدافى البطولة، لينضم لقائمة المنتخب الوطنى استعدادا لخوض بطولة أمم أفريقيا خلال ساعات.
وقام مسئولو الزمالك بالتواصل مع أحمد على الذى سبق ولعب بقميص القلعة البيضاء، للتأكد من حقيقة انتقاله للنادى الأهلى، ليؤكد اللاعب بعدم حدوث ذلك، مشددا على إمكانية انتقاله لأحد الأندية المصرية الكبرى فى الميركاتو الصيفى، لكنه ليس الأهلى.
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