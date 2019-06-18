يلا شوت مشاهدة مباراة الجزيرة والجيش بث مباشر يوتيوب  بدون تقطيع سوبر لايف بث مباشر لقاء الجيش...

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سوبر لايف مشاهدة مباراة الجيش والجزيرة بث مباشر

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مشاهدة مباراة الجزيرة والجيش

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بطاقة اللقاء

الجيش السوري Vs الجزيرة – الأردن.

البطولة : كأس الإتحاد الآسيوي (نصف نهائي (مباراة ذهاب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : أستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة .

المعلق : سوار الذهب .

موعد المباراة :

في تمام الساعة 7:15 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 6:15 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 7:15 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 7:15 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 7:15 مساءاً بتوقيت سوريا .

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