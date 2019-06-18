تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في مباراة افتتاح كأس إفريقيا 2019| تردد قناة...

إليكم متابعة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي مباشرة بشكل مجاني، حيث موعد مباراة مصر وزيمبابوي القادمة، هي مباراة افتتاح كأس إفريقيا 2019، التي ستجري في الجمهورية المصرية، ومعا اقتراب موعد مباراة مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية 2019، يكثر البحث في جوجل عن كلمات مثل، معلومات تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي مباشرة، وماهي القنوات الناقلة لمباراة مصر في كأس إفريقيا مجانا، وفي الأسفل سنتابع معكم كل ما يخص القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة المنتخب المصري وزيمبابوي مباشرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي مباشرة

بخصوص أسماء وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي مجانا، والتي ستقوم أيضا ببث مشاهدة حفل افتتاح كأس أفريقيا 2019، حيث أعلنت إدارة قناة تايم سبورت الرياضية المفتوحة، أنها ستكون من بين القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019 بشكل مجاني، كما ستعرض مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي مباشرة في لقاء الافتتاح للبطولة الإفريقية 2019، كما ستكون بعض القنوات الرياضية العالية من بين القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري مجانا.

تردد قناة تايم سبورت 2019 الفضائي

في هذه الفقرة سنعرض عليكم معلومات وتردد قناة تايم سبورت الفضائي والأرضي الناقلة لمباريات كاس إفريقيا 2019 مجانا، من اجل ادخلها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، ومتابعة مباراة مصر وزيمبابوي مباشرة، وكل مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

القناة تايم سبورت التردد 11449 القمر الصناعي النايل سات معدل الترميز 27500

تردد قناة تايم سبورت الأرضي

القناة تايم سبورت التردد UHF 32 نوع البث على البث الأرضي فقط

موعد مباراة مصر وزيمبابوي القادمة

جاء في جدول مباريات كاس إفريقيا للأمم 2019، أنه موعد مباراة مصر وزيمبابوي القادمة في افتتاح البطولة الإفريقية 2019، سيكون يوم الجمعة الموافق ل 21 يونيو 2019 الجاري، وستجرى تلك المباراة، على أرضية ستاذ القاهرة في العاصمة المصرية القاهرة، وهي ضمن مباريات المجموعة الأولى “A”، التي تعرف أيضا إجراء مباراة أوغندا والكونجو، وذلك يوم السبت 22 يونيو 2019.

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توقيت مباراة مصر وزيمبابوي الجمعة

وستنطلق مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي يوم الجمعة 21-6-2019،ـ ابتداء من الساعة الثامنة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا، بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وبتوقيت مصر، ستنطلق متابعة مباراة المنتخب المصري، في تمام الساعة العاشرة ليلا، الذي يصادف الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل، بتوقيت كل من مكة المكرمة وبغداد دمشق والدوحة، وفي تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات وعمان المحلي.

مجموعة مصر في كأس إفريقيا 2019

مجموعة المنتخب المصري في كاس الأمم الإفريقية، هي المجموعة الأولى، التي تعرف تواجد كل من منتخب زيمبابوي، ومنتخب أوغندا، بجانب منتخب جمهورية الكونجو، بالإضافة إلى منتخب الفراعنة، ومن هنا تجدون مواعيد مباريات مصر في كأس إفريقيا القادمة.

تجدون من هنا:

موعد مباراة قطر وكولومبيا القادمة.

القنوات الناقلة لكوبا أمريكا مجانا.