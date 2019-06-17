مدافع منتخب تونس يقترب من الأهلي...

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جدة - عمرو شويل دخل نسيم هنيد، مدافع منتخب تونس ونادي الصفاقسى، دائرة اهتمامات النادي الأهلي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفى المقبل لتدعيم خط الدفاع الأحمر.
وتلقى النادي الأهلي، عرضا من أحد وكلاء اللاعبين، للتعاقد مع نسيم هنيد، بعد تألقه الملفت مع الصفاقسى ومنتخب نسور قرطاج.
ودخل نسيم هنيد دائرة اهتمامات بعض الأندية الفرنسية والعربية على رأسها الرجاء والوداد بالمغرب، للحصول على خدماته فى الصيف المقبل.
وأبدى مدافع الصفاقسى التونسى ترحيبه باللعب للنادي الأهلي فى الموسم الجديد، مفضلا القلعة الحمراء عن باقى العروض حال تلقى عرضا رسميا للانضمام للفريق الأحمر.
ويتواجد نسيم هنيد ضمن القائمة النهائية لمنتخب تونس المشاركة فى كأس أمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيه الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.
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