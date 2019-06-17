شكرا لقرائتكم حسام حسن على ردار الأهلى .. وسموحة يتمسك به... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لفت حسام حسن لاعب نادي سموحة أنظار مسئولي القلعة الحمراء بعد موسم مميز خاضه مهاجم الفريق السكندري، تصدر خلاله قائمة هدافي الفريق برصيد 11 هدفاً وصنع هدفين أخرين في 28 مباراة خاضها خلال الموسم الجاري.

الفريق السكندري مازال متمسكاً بمهاجمه الفذ وصامداً أمام العروض التي تتوالى على الفريق السكندري بعد أن أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة أنه رفض عرضاً بلجيكياً لاحتراف حسام حسن.

ويرغب الأهلى فى ضم مهاجم محلي لتدعيم الخط الأمامي، تحسباً لبقاء الرباعي الأجنبي المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو والتونسي على معلول ،وهو الأمر الذي سيحول دون التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد فى الموسم الجديد.

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ويعد حسام حسن هو الخيار الأول للأهلى محلياً فى مساعيه لتدعيم هجومه، نظراً لإيجاد صعوبة فى ضم أحمد على هداف المقاولون العرب والدوري العام، لمغالاة ناديه فى مطالبه المادية الخاصة ببيعه.

ويضع سموحة شرطاً للاستغناء عن حسام حسن للأهلى بخلاف الموافقة على كافة شروطه المادية والتعاقدية، وهو النجاح فى التعاقد مع مهاجم سوبر يدعم هجوم الفريق السكندري فى الموسم المقبل.

وبات اسلام محارب صانع ألعاب القلعة الحمراء الأقرب للانتقال إلى نادي سموحة في صفقة تبادلية مع حسام حسن، خاصة وأن محارب لم يعرف التألق إلا مع الفريق السكندري، كما أنه بات خارج الحسابات الفنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي خلال الفترة الماضية .

ولم يشارك محارب منذ انطلاق الموسم الجاري سوى في 12 مباراة مع الأهلي بمعدل 592 دقيقة لم يسجل خلالها أي هدف وصنع هدفين فقط .