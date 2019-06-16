كورة لايف live: بث مباشر مباراة قطر وباراجواي الاسطورة yalla shoot يلا شوت بث مباشر قطر وباراجواي...

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بث مباشر مباراة باراجواي وقطر كورة ستار كورة أون لاين قطر وباراجواي yalla shoot كورة جون مباراة باراجواي وقطر الاسطورة بث مباشر باراجواي وقطر ماتش باراجواي وقطر بث مباشر، تنطلق مباراة باراجواي وقطر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية والتاسعة بتوقيت مصر والحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، وتُنقل على قناتي بي إن ماكس الثالثة بتعليق يوسف سيف وقناة بي إن ماكس الرابعة بتعليق سوار الذهب وهيثم فاروق، ومن الجدير بالذكر أن قطر قد فازت على باراجواي بهدفين مقابل لاشيء في مباراة جمعت بينهما منذ تسعة سنوات.

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وصول الفريقين إلى مقر المباراة واتجه الجميع إلى غرف الملابس الخاصة بهم داخل ملعب المباراة قبل دخولهم لإجراء عمليات الإحماء.