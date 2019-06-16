موعد مشاهدة مباراة قطر وباراغواي اليوم والقنوات الناقلة في مباريات كوبا أمريكا 2019| توقيت مباراة...

موعد مشاهدة مباراة قطر وباراغواي اليوم في مباريات كوبا أمريكا 2019، كما سنقدم لكم القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة قطر وباراغواي مباشرة اليوم، في أول مباريات المنتخب القطري “الأدعم”، في مباريات بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل، وموعد مباراة قطر وباراغواي اليوم، تأتي ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية من مباريات البطولة، التي يدخلها المنتخب العنابي، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية، في المواجهة الأولى له في بطولة كوبا أمريكا، وهو نفس الأمر للمنتخب الباراغوي، الذي يطمح بدوره إلى تحقيق الفوز من أجل إجراء المباريات القادمة بمعنويات مرتفعة.

توقيت مباراة قطر وباراغواي اليوم

بداية مشاهدة مباراة قطر وباراغواي اليوم الأحد الموافق ل 16 يونيو 2019، سيكون ابتداء من الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثامنة مساءا، بتوقيت كل من الجزائر وتونس والمغرب، وفي التاسعة من ليلة اليوم، بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، وفي العاشرة ليلا، بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وباراغواي مباشرة اليوم

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب القطري اليوم ضد منتخب باراغواي مباشرة، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 3 ماكس، وقناة بي إن سبورت ماكس أش دي 4، وسيتواجد في التعليق على المواجهة، كل من المعلق يوسف سيف، والمعلق سوار الذهب، والمعلق هيثم فاروق.، ومن هنا تجدون القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر وباراغواي مجانا اليوم.

مجموعة قطر في كوبا أمريكا 2019

مجموعة المنتخب القطري في كوبا أمريكا 2019، هي المجموعة الثانية التي تعرف تواجد كل من المنتخب القطري ومنتخب الباراغواي، بالإضافة إلى المنتخب الاردني والمنتخب الكولمبي، وفي مباريات الجولة الأولى، سيكون الموعد مع مباراتين، وهما مباراة الأرجنتين وكولومبيا، بجانب مباراة قطر وباراغواي اليوم الأحد.

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