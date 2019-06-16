كورة أون لاين BeIN LIVE مشاهدة مباراة الأرجنتين وكولمبيا بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع argentina vs...

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مشاهدة مباراة الأرجنتين وكولومبيا بث مباشر اليوم

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يلا شوت مشاهدة ماتش الأرجنتين اليوم كوبا أمريكا 2019 بث مباشر

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نتيجة ماتش الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا 2019

الأرجنتين كولومبيا 0 0

بداية أحداث الشوط الاول من مباراة الأرجنتين وكولومبيا مباشرة وسط أجواء جماهيرية كبيرة.