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يلا شوت رابط الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا بث مباشر اليوم السبت 15-6-2019 كوبا...

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مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا بث مباشر اليوم السبت 15 يونيو 2019، فى افتتاح بطولة كوبا أمريكا، حيث سيلتقى عشاق الكرة البرازيلية مع مباراة الافتتاح لمنتخب البرازيل  أرضية ملعب المورمبي،و هى ضمن مباريات  الجولة الأولى للمجموعة الأولى التى تضم البرازيل و بوليفيا و  بيرو وفنزويلا، المنتخب البرازيلى يسعى لاستغلال اقامة البطولة أرضه للفوز بها بعد غياب اثنا عشر عاماً، عن أخر بطولة حققها  فى 2007 عندما فاز على منتخب الارجنتين بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية بنسخة 2007 التي أٌقيمت في فنزويلا.

مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا بث مباشر كورة ستار

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شاهد بث مباشر حصرى مباراة البرازيل وبوليفيا اليوم السبت 15 يونيو فى افتتاح بطولة كأس كوبا أمريكا التى تنظمها دولة الرازيل، المباراة ستنطلق فى تمام الثانية و النصف بتوقيت القاهرة، الثالثة و النصف بتوقيت ، الرابعة و النصف بتوقيت الامارات.

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قنوات بى ان سبورت تمتلك الحقوق الحصرية لنقل جميع مباريات كوبا أمريكا، و سوف تذاع مباريات اليوم بينت منتخب البرازيل و بوليفيا فى افتتاح البطولة على beIN SPORTS MAX 3 HD و قناة beIN SPORTS MAX 4 HD.

رابط البث المباشر للمباراة

 

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