التوجولي لابا كودجو: العين أفضل نادٍ في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

قال الدولي التوجولي، لابا كودجو، مهاجم فريق نادي العين المنضم حديثاً لقائمة «الزعيم»: «إنني فخور وسعيد جداً بالانضمام لفريق نادي العين الذي يعتبر بالنسبة لي أحد أفضل الأندية على مستوى العالم». وأكمل في حديث للموقع الرسمي: «المؤكد أنني مطالب بالعمل على إظهار أفضل ما لدي للمساهمة مع زملائي في فريق نادي العين، والذين يمتلكون الإمكانيات العالية والقدرات المطلوبة لتحقيق أهداف نادينا خلال استحقاقاتنا المحلية والقارية بالموسم الكروي الجديد، سعياً إلى تعزيز رصيد إنجازات العين من خلال حصد المزيد من البطولات».

ودخل كودجو في قلوب العيناوية، وشبهه البعض بأفضل لاعب أجنبي في تاريخ النادي الغاني أسامواه جيان.

Advertisements

ورداً على سؤال حول السر وراء اختياره لعرض نادي العين برغم العروض التي حصل عليها من أندية أوروبية وإفريقية، قال: «ذكرت لكم بأنني اعتبر العين أحد أفضل الأندية على مستوى العالم، وانضمامي لهذا النادي جاء اتساقاً مع أهدافي لأنه نادٍ كبير بمعنى الكلمة، الأمر الذي أكده عملياً من خلال مشاركته في كأس العالم للأندية الإمارات 2018 عندما أظهر مستوى مشرفاً لكرة القدم في الشرق الأوسط حتى وصل إلى النهائي أمام ريال مدريد».

وزاد: «حماسي في الانضمام لفريق نادي العين كان عالياً، خصوصاً بعد أن شاهدت مبارياته في مونديال الأندية وطريقة أداء اللاعبين وإمكانياتهم الكبيرة ولدي معرفة جيدة بتاريخ هذا النادي، الذي انضم إليه على مر التاريخ عدد من نجوم كرة القدم في إفريقيا، آخرهم أسامواه جيان لذلك لم أفكر في الأمور المالية لأن سقف طموحاتي واسع في عالم كرة القدم، واتخذت القرار الصائب بالانتماء للعين».

ورداً على سؤال حول حلمه في اللعب لأوروبا، قال: «حلم أي لاعب كرة قدم هو العمل على معانقة المجد مع ناديه والمشاركة في صناعة تاريخ حافل بالبطولات وتحقيق الإنجازات الجماعية والشخصية، وليس شرطاً أن يجد هذا الأمر في أوروبا وما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور على كافة الصعد نجد أن هناك الكثير من الدول الأوروبية لم تصل إليه بعد، وأؤكد لكم بأن اختياري لنادي العين نابع من القلب؛ إذ قرأت عن تاريخ النادي وأدهشتني منشآته وإمكانياته». واستطرد لابا: «أود أن أشكر محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار لحرصه على إكمال الصفقة وتهيئة كل أسباب النجاح لانضمامي إلى العين، كما أشكر محمد عبيد حماد».