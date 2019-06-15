شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ريال مدريد تغزو «البرنابيو» للترحيب ب «الملك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم نادي ريال مدريد الدولي البلجيكي إدين هازارد على ملعبه سانتياغو برنابيو، في أجواء جماهيرية صاخبة، حيث احتشد قرابة 50 ألف مشجع لتحية القادم الجديد، الذي نصبوه ملكاً على تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، على أمل أن يستعيد سيرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي صنع مجد النادي الملكي الأوروبي وقاده إلى 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا. وحاول هازارد صاحب 28 عاماً مغازلة الجماهير المحتشدة، وقال للصحافة: «أريد أن أصبح أفضل لاعب في العالم، فأنا في أفضل فريق في العالم». وأمضى هازارد سبعة أعوام مع تشيلسي قبل أن ينتقل إلى النادي المدريدي بموجب عقد يمتد حتى عام 2024، وأشارت تقارير صحفية الى أن ريال أنفق حوالي 100 مليون يورو للتعاقد مع الدولي البلجيكي.

ورحب رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بلاعبه الجديد وتوجه إليه قائلاً «برنابيو هو منذ اليوم منزلك»، مشيداً «بأحد أفضل اللاعبين في العالم» و«بلاعب كرة قدم قادر على تحويل كرة القدم إلى شيء فيه الكثير من الشغف والإثارة».

واحتشد نحو 50 ألف مشجع للترحيب بهازارد، فيما استقبل قرابة 75 ألف مشجع البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2009 بعد انتقاله من مانشستر يونايتد.

وبعد أن خرج خالي الوفاض على الصعيد المحلي وتنازل عن لقب دوري الأبطال الذي أحرزه لثلاثة مواسم متتالية (2015- 2017)، يسعى ريال بقيادة مدربه الجديد-القديم الفرنسي زين الدين زيدان إلى عملية تجديد كبيرة في صفوفه، حيث تشير التقارير إلى ان ريال أنفق حتى الآن ما لا يقل عن 250 مليون يورو لإعادة بناء الفريق.

وهازارد هو خامس لاعب جديد يضمه ريال تحضيراً للموسم المقبل، بعد البرازيليين إدير ميليتاو (21 عاماً) القادم من بورتو البرتغالي، ورودريغو (18) من سانتوس البرازيلي، والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش (21) من إينتراخت فرانكفورت الألماني، والفرنسي فيرلان مندي (24) من ليون.

حلم الطفولة

وقال هازارد: «أحلم بهذه اللحظة منذ نعومة أظافري، حين كنت ألعب في حديقة المنزل مع أشقائي، وكنا ندعم ريال مدريد منذ صغرنا ثم لعبت في فرنسا وإنجلترا».

وتحدث بالكثير من العاطفة عن مدربه زيدان، وقال «أعتقد أن الجميع يعلم أن زيزو كان مثلي الأعلى منذ صغري، وتواجده في قيادة الفريق كان له دور، وهو رجل مهم للنادي، وفيما يخص مركزي فالأمر يتعلق بالمدرب فقط، رغم أنني أحبذ اللعب على الطرف الأيسر أو كصانع ألعاب، وإذا طلب مني اللعب في مركز آخر سأقبل ذلك».

وعن ركلات الجزاء التي كان رونالدو يحتكر تسديدها في السابق، قال: "الكابتن سيرجيو راموس يسدد بشكل ممتاز، وأعتقد أنه لن يترك لي الأمر فهو يقوم بالأمر بشكل رائع".

وعن الرقم الذي سيرتديه قال: «كنت محظوظًا بالحديث مع لوكا مودريتش عن طريق كوفاسيتش، وعلى سبيل المزاح سألته أن يترك لي الرقم 10 لكنه رفض، وبالتالي سأبحث عن رقم آخر( الرقم7)».

وأوضح: «سأسعى لكي أكون الأفضل في العالم، ولكن رغبتي الأساسية حققتها وهي اللعب في أفضل فريق في العالم، فأنا أخوض تحدياً جديداً، وأريد أن أبذل كل ما لدي على أرض الملعب». وأنهى: «لا أعتبر نفسي جلاكتيكو كما ترددون، فأنا أعتبر نفسي لاعباً جيداً وليس نجماً عالمياً، وهنا في ريال مدريد سأبدأ من الصفر لتحقيق كل شيء ممكن».

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وحول سباق الكرة الذهبية: «الجائزة ذهبت للعديد من لاعبي ريال مدريد في السنوات الأخيرة، وإذا حققتها سأكون سعيدًا، لكن الأهم بالنسبة لي هو الفوز بالألقاب مع المجموعة».

حماس هازارد

بدورها، تحدثت الصحف الإسبانية عن الأثر الكبير الذي تركه حضور هازارد بالنسبة لجماهير ريال مدريد التي تتطلع لاستعادة فريقها هيبته المفقودة، وعنونت صحيفة «الآس» المدريدية «حمى هازارد»، وأشارت إلى ان الجماهير التي احتشدت في «البرنابيو» هتفت «نريد مبابي»، في إشارة إلى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

من جهتها، عنونت صحيفة «ماركا»: «كم كانوا متحمسين لرؤيتك»، وتابعت الصحيفة المدريدية: «اعتقد البعض أن ريال مدريد قد دُفن لكن مع أول توقيع وصل، أصبح من الواضح أن هذا لم يكن صحيحاً، ريال مدريد قام بصُنع الحدث الأقوى الخميس بتقديم هازارد وهذا ما أثبت أن هذا النادي ومشجعيه على قيد الحياه ومتشوقون لبداية موسم رهيب».

وتابعت «وصل هازارد لتجديد الأحلام ولتحفيز المشجعين وهو أمر قد حققه بالفعل كما كان واضحًا بعد ظهر الخميس، حيث تمكن البلجيكي من جعل 50 ألف مشجع يتواجدون في السانتياغو برنابيو لحضور تقديمه، متغلباً على حضور بعض مباريات الموسم الحالي».

وأكدت أن «تواجد هازارد بالعاصمة كان بمثابة حفل، والاحتفال هو أمر لم يستطع ريال مدريد الاستمتاع به الموسم الماضي، هازارد وصل ليكون القائد ومرجع فريق صنع التاريخ، لكن نفس هذا الفريق كان يحتاج إلى التجديد وتقديم نبض جديد للاعبين فقدوا الجوع للألقاب والطموح».

الهدف المقبل

وأشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الى أن ريال مدريد يريد إكمال صفقاته بالفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الذي يبدو أن زيدان مغرم به.

وكشفت «ليكيب» أن إدارة ريال مدريد حاولت أن تعرض على زيدان بعض البدائل مثل كريستيان إريكسين إلا أنه لم يقبل، ويرى ان لاعب الوسط الدنماركي ليس النوعية التي يريدها لمشروعه.

وتابعت: زيدان يملك هدفاً محدداً في ذهنه منذ وقت طويل ويُدعى بول بوغبا، في 27 مارس الماضي، أعلن زيدان في مؤتمر صحفي إعجابه بمواطنه ومنذ ذلك الحين تعمل إدارة النادي بجد على هذه الصفقة الشاقة.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر مسؤول في ريال مدريد قوله: «رغم إقرارنا بجودة بوغبا، لكن لا يمكن أن ينتقل للنادي ويصبح فوراً صاحب أعلى راتب بالفريق. إن كان ذلك نيمار أو مبابي لمنحناهما بسهولة راتباً صافياً يبلغ 20 مليون يورو لأنهما نجمان كبيران أما بوغبا فعليه أن يفكر ويجعل مستشاريه يفكرون».